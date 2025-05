Участники ELO, RICK SPRINGFIELD And JOHN WAITE в THE SQUIRTS

14 май 2025



Matt Bissonette (bass / lead vocals), George Bernhardt (guitars, backing vocals) и Rodger Carter (drums, percussion) объединились в новом коллективе THE SQUIRTS еще в начале века, но после двух альбомов в 2003 и 2005 от них не было вестей. И вот коллектив сообщил о заключении контракта с лейблом F-Bomb Records, на котором в ближайшем будущем состоится релиз третьего альбома.





