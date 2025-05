14 май 2025



MONUMENTUM DAMNATI готовят альбом



MONUMENTUM DAMNATI сообщили о том, что тридцатого мая состоится релиз нового альбома, получившего название From Beyond:



“Rats In The Walls”

“The Lurking Fear”

“The Shadow Over Innsmouth”

“The Haunter Of The Dark” (instrumental)

“Beyond The Wall Of Sleep”

“Vulture Eye” (instrumental)

“The Tell-Tale Heart”

“Dead Reflection”

“Saturn’s Obsession”

“The Unnamable” (instrumental)

“The Shadow Out Of Time” https://monumentumdamnati.bandcamp.com/







