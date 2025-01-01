Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 51
*Новое видео BATTLE BEAST 34
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 51
*Новое видео BATTLE BEAST 34
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 20
[= ||| все новости группы



*

Alcatrazz

*



14 май 2025 : 		 ALCATRAZZ выпустят новый альбом в 2026 году

21 янв 2024 : 		 Участники ALCATRAZZ отправили Graham'a Bonnet'a с подружкой Кху-Ям

18 май 2023 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

22 мар 2023 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

7 фев 2023 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

15 авг 2022 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

17 мар 2022 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

7 фев 2022 : 		 Концертное видео ALCATRAZZ 1984 года

14 окт 2021 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

29 авг 2021 : 		 Новая песня ALCATRAZZ

23 июл 2021 : 		 Новая песня ALCATRAZZ

14 июн 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALCATRAZZ

4 июн 2021 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

9 дек 2020 : 		 GRAHAM BONNET проясняет за ALCATRAZZ

6 дек 2020 : 		 Бывший вокалист ALCATRAZZ: «Фиг-Вам!»

4 дек 2020 : 		 ALCATRAZZ: Graham ↓ Doogie ↑

19 авг 2020 : 		 Звал ли GRAHAM BONNET YNGWIE MALMSTEEN в ALCATRAZZ

2 авг 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

11 июл 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

14 июн 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

6 май 2020 : 		 Новый альбом ALCATRAZZ выйдет летом

20 янв 2020 : 		 В ALCATRAZZ вернулся басист

18 окт 2018 : 		 STEVE VAI в песне ALCATRAZZ

9 май 2017 : 		 Рассказ о выступлении ALCATRAZZ

24 окт 2016 : 		 Основатели ALCATRAZZ выступят вместе с GRAHAM BONNET BAND

13 май 2010 : 		 ALCATRAZZ представили нового ударника
Показать далее
| - |

|||| 14 май 2025

ALCATRAZZ выпустят новый альбом в 2026 году



zoom
Лейбл BraveWords Records объявил о подписании контракта с Alcatrazz для записи нового, 7-го по счёту студийного альбома, который выйдет в 2026 году. Alcatrazz также работают над ещё одним сверхсекретным студийным проектом.

Jimmy Waldo из ALCATRAZZ предложил группе выступить на открытии тюрьмы Алькатрас:

«Прeзидeнт США Дoнальд Тpaмп недавно сделал заявление о том, что он хочет вновь открыть тюрьму строгого режима, легендарный остров Алькатрас. Независимо от того, что кто-либо думает по этому поводу... Мы действительно единственный логичный выбор... Если это повторное открытие действительно произойдёт, мы ожидаем приглашения от Дональда! ALCATRAZZ — идеальная и единственная группа, которая должна открыть "Новую тюрьму Алькатрас", ведь все мы провели время в камерах тюрьмы (посмотрите наше видео на "Island In The Sun"), поднимались на знаменитую тюремную башню, провели целый день на скале... Даже в стенах камер, откуда совершались знаменитые побеги, так что выступить на праздновании нового открытия было бы всё равно что вернуться домой».

Участники Alcatrazz рассказали о подписании контракта с BraveWords Records.

Gary Shea: «Alcatrazz с нетерпением ждут объединения усилий с BraveWords Records и опытными партнёрами Тимом Хендерсоном, Майклом Брандволдом и Брайаном Адамсом. Благодаря их многолетнему опыту мы вместе примемся за музыку и музыкальный бизнес. Давайте зажигать!»

Jimmy Waldo: «Очень здорово стать частью BraveWords Records — замечательных людей, которые действительно понимают, что такое Alcatrazz, и хотят вывести группу на новый уровень. Совокупный опыт бренда BraveWords уже вывел нас на передовые позиции в рок- и металл-прессе, а креативные и инновационные PR-навыки Майкла Брандволда дают этому лейблу преимущество как никому другому... Они — универсальный магазин для всего, о чём только может попросить такая группа, как мы».

Joe Stump: «Вот уже несколько десятилетий BraveWords является для меня источником информации обо всех новостях металла, ещё с тех времён, когда я покупал их печатный журнал в специализированных музыкальных магазинах и газетных киосках... Я очень рад сотрудничать с их лейблом и с нетерпением жду того, что нас ждёт. Что касается альбома: будьте готовы, мы намерены устроить беспорядки».

Giles Lavery: «Петь в одной из моих любимых групп, а также быть близким другом этих парней — подобное может случиться только раз в жизни... А у меня такое случилось трижды! В составе Warlord, с Jack Starr во время работы над его новым альбомом и теперь с Alcatrazz! Я не воспринимаю это как должное. Партнёры по BraveWords Records — тоже близкие друзья, так что у нас отличная команда. Давайте создадим отличный альбом!»



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 213





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом