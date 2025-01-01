14 май 2025



ALCATRAZZ выпустят новый альбом в 2026 году



Лейбл BraveWords Records объявил о подписании контракта с Alcatrazz для записи нового, 7-го по счёту студийного альбома, который выйдет в 2026 году. Alcatrazz также работают над ещё одним сверхсекретным студийным проектом.



Jimmy Waldo из ALCATRAZZ предложил группе выступить на открытии тюрьмы Алькатрас:



«Прeзидeнт США Дoнальд Тpaмп недавно сделал заявление о том, что он хочет вновь открыть тюрьму строгого режима, легендарный остров Алькатрас. Независимо от того, что кто-либо думает по этому поводу... Мы действительно единственный логичный выбор... Если это повторное открытие действительно произойдёт, мы ожидаем приглашения от Дональда! ALCATRAZZ — идеальная и единственная группа, которая должна открыть "Новую тюрьму Алькатрас", ведь все мы провели время в камерах тюрьмы (посмотрите наше видео на "Island In The Sun"), поднимались на знаменитую тюремную башню, провели целый день на скале... Даже в стенах камер, откуда совершались знаменитые побеги, так что выступить на праздновании нового открытия было бы всё равно что вернуться домой».



Участники Alcatrazz рассказали о подписании контракта с BraveWords Records.



Gary Shea: «Alcatrazz с нетерпением ждут объединения усилий с BraveWords Records и опытными партнёрами Тимом Хендерсоном, Майклом Брандволдом и Брайаном Адамсом. Благодаря их многолетнему опыту мы вместе примемся за музыку и музыкальный бизнес. Давайте зажигать!»



Jimmy Waldo: «Очень здорово стать частью BraveWords Records — замечательных людей, которые действительно понимают, что такое Alcatrazz, и хотят вывести группу на новый уровень. Совокупный опыт бренда BraveWords уже вывел нас на передовые позиции в рок- и металл-прессе, а креативные и инновационные PR-навыки Майкла Брандволда дают этому лейблу преимущество как никому другому... Они — универсальный магазин для всего, о чём только может попросить такая группа, как мы».



Joe Stump: «Вот уже несколько десятилетий BraveWords является для меня источником информации обо всех новостях металла, ещё с тех времён, когда я покупал их печатный журнал в специализированных музыкальных магазинах и газетных киосках... Я очень рад сотрудничать с их лейблом и с нетерпением жду того, что нас ждёт. Что касается альбома: будьте готовы, мы намерены устроить беспорядки».



Giles Lavery: «Петь в одной из моих любимых групп, а также быть близким другом этих парней — подобное может случиться только раз в жизни... А у меня такое случилось трижды! В составе Warlord, с Jack Starr во время работы над его новым альбомом и теперь с Alcatrazz! Я не воспринимаю это как должное. Партнёры по BraveWords Records — тоже близкие друзья, так что у нас отличная команда. Давайте создадим отличный альбом!» https://www.alcatrazzofficial.com/





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