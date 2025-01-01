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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 51
*Новое видео BATTLE BEAST 34
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 51
*Новое видео BATTLE BEAST 34
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 20
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Black Label Society

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14 май 2025 : 		 Новая песня барабанщика BLACK LABEL SOCIETY

13 апр 2025 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY: «Мне в кайф выпускать синглы»

21 фев 2025 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

7 ноя 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY могут выпустить альбом в 2025

10 сен 2024 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

2 май 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY работают над альбомом

6 апр 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

10 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

5 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY готовит сингл

15 янв 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY выпустил альбом

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE исполнил OZZY OSBOURNE и BLACK LABEL SOCIETY

24 май 2023 : 		 BLACK LABEL SOCIETY в студии

22 апр 2022 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

8 ноя 2021 : 		 Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY

5 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

31 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK LABEL SOCIETY

6 окт 2021 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY — о новом альбоме

24 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 май 2021 : 		 BLACK LABEL SOCIETY завершают работу

12 май 2021 : 		 У BLACK LABEL SOCIETY есть 30

7 май 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

28 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

23 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 июл 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY планируют новый альбом

15 июн 2020 : 		 Стрим от BLACK LABEL SOCIETY

3 апр 2020 : 		 ZAKK WYLDE работает над песнями BLACK LABEL SOCIETY
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|||| сегодня

Новая песня барабанщика BLACK LABEL SOCIETY



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“Into Thin Air”, новое видео от JEFF FABB, доступно для просмотра ниже.




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