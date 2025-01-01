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Барабанщик DARK ANGEL: «Мы отлично отыграли в Бразилии!»



GENE HOGLAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему DARK ANGEL были вынуждены выступить как квартет в рамках фестиваля Bangers Open Air:



«Тот концерт в Сан-Паулу был очень примечателен тем, что наш гитарист, Eric Meyer, опоздал на первый рейс, и после этого отменили все остальные рейсы. Поэтому нам пришлось выступать вчетвером. И наша гитаристка, Laura Christine [его жена], она была на высоте.



Мы узнали об этом на репетиции У нас был всего один день на репетицию, потому что я приехал прямо из Европы, прямо туда. Так что у нас был только один вечер. И мы узнали об этом именно тогда. Мы переписываемся, и тут вдруг пишет Eric: «Я не успею на этот рейс». Он уже опоздал на рейс накануне, а следующий рейс уже отменили. Мы с Laura довольно опытные путешественники, так что именно она сказала: «Эй, если они задерживают этот рейс, если они его откладывают, а потом снова откладывают, то они собираются его отменить. Займись этим, тур-менеджер". Мы изо всех сил пытались вытащить Eric'а — они перепробовали все возможные варианты, но оказалось, что он не сможет прилететь. И вот тогда, прямо на репетиции, она взвалила все на свои плечи и сказала: «Слушайте, ладно». Она просто на лету разобралась со всеми партиями Eric'а. Песни, где он исполняет вступление, хорошо, но теперь это делает она. Она просто разбирается со всем этим по ходу дела».



По словам Gene'a, «шоу было просто потрясающим, просто великолепным». Вы можете посмотреть на YouTubes, вы можете увидеть все элементы шоу. Оно было таким плотным, таким убийственным, таким сокрушительным. Это никак не было катастрофой. Могло бы быть слегка слабовато, не хватало бы двух гитар. Наш звукорежиссер Эй Кей, один из лучших в этом бизнесе, если не лучший металлический звукорежиссер в этом бизнесе, сделал так, что мы звучали просто сокрушительно. Laura отлично справилась, Ron [Rinehart, вокалист DARK ANGEL] отлично справился, Gonz [басист DARK ANGEL Mike Gonzalez] отлично справился, я сделал все, что от меня зависит, и шоу вышло фантастическим. Это был отличный вызов: "Ладно, мы должны выступать вчетвером. Мы уже делали это 30 с лишним лет назад, но попробуем еще раз и посмотрим, что из этого получится". И мы приобрели новый элемент этой четверки. Так что все получилось отлично. Это было невероятно. Это было действительно захватывающее шоу. Посмотрите его на YouTube. Получилось очень круто!»







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