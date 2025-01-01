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*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Elegant Weapons

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RONNIE ROMERO о новом ELEGANT WEAPONS



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RONNIE ROMERO в недавнем интервью поговорил о новом альбоме ELEGANT WEAPONS:

««Когда я пришёл в группу, первый альбом уже был записан. У них был другой вокалист, так что песни уже были. Мне просто нужно было послушать песни и предыдущего вокалиста, а затем попробовать записать всё по-своему, но в этом случае всё равно не хватало индивидуальности моего голоса. На этот раз мы работали вместе с продюсером Andy Sneap'ом и Richie Faulkner'ом втроём над текстами, вокальными линиями, гармониями. Мы, работали все вместе. Мы провели много времени в студии, занимаясь всей этой работой, вокальным продюсированием».

Что касается музыкального направления нового материала ELEGANT WEAPONS, Ronnie сказал:

«Это эволюция группы. У нас стабильный состав с Christopher Williams из ACCEPT и Dave Rimmer из URIAH HEEP. Они также уже записали альбом. Я бы сказал, это больше ELEGANT WEAPONS, чем первый. Песни отличные. Есть несколько крутых песен, и я вчера разговаривал с Richie и сказал: "Каждый день мне нравятся разные песни". Вот, например, сегодня мне очень нравится эта песня, а потом я снова слушаю альбом, и теперь мне нравится другая. Но я считаю, это отличный альбом. И он точно будет звучать как эволюция группы».

На вопрос о том, выбрана ли уже дата выхода второго альбома ELEGANT WEAPONS, Ronnie ответил:

«Не совсем. Я только закончил работу над вокальными партиями, около двух недель назад, и поскольку Richie и Andy сейчас выступают в туре с JUDAS PRIEST, думаю, они вернутся из тура и немного отдохнут. Они закончат работу над продюсированием, а там посмотрим».




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