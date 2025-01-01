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CLUTCH определились с продюсером



Вокалист CLUTCH Neil Fallon в интервью That Fuzzing Rock Show сообщил, что «группа работает над новым материалом и должны уже с понедельника приступить к первой сессии с Machine».



Gene "Machine" Freeman (LAMB OF GOD, KYNG) ранее работал с CLUTCH над альбомами "Blast Tyrant", "Earth Rocker" и "Psychic Warfare".



Кроме того, Neil отметил, что коллектив планирует в рамках стартующего в июне турне исполнить одну-две песни, чтобы проверить их на аудитории и внести необходимые коррективы.







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