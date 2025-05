сегодня



Новое видео ASHES OF ARES



"Wake Of Vultures", новое видео группы ASHES OF ARES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "New Messiahs", выходящего 18 июля в Европе и 8 августа в Северной Америке на ROAR!



Трек-лист:



01. Novus Ordo

02. New Messiahs

03. Two Graves

04. Where You Go

05. Wake Of Vultures

06. Infection Deception (CD bonus track)

07. Atrophy

08. Keep On Walkin'

09. The Hawk And The Dove

10. Lust To Feed

11. From Hell He Rides

12. And The House Fell Down (CD bonus track)







