Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 21
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 21
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS

10 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»

10 апр 2025 : 		 TOMMY THAYER выступит с коллегами по KISS

29 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS подтвердил, что KISS выступят без грима

29 мар 2025 : 		 Музыканты KISS соберутся вместе

3 мар 2025 : 		 Вокалист KISS объяснил, почему не все члены простились вместе

27 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «За последний год я понял, что жизнь — это улица с односторонним движением»

22 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «Плохого не помню!»

21 фев 2025 : 		 Золотой сингл KISS

18 фев 2025 : 		 Басист KISS похвалил бывших участников

12 фев 2025 : 		 Выходит раскраска KISS

26 дек 2024 : 		 Стали бы KISS популярными без макияжа?

14 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS станут для всех шоком!»

7 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»

3 дек 2024 : 		 KISS о финальном концерте

28 ноя 2024 : 		 Концертное видео KISS 1992 года

16 ноя 2024 : 		 PAUL STANLEY не исключает новых концертов KISS

11 ноя 2024 : 		 PAUL STANLEY не знал, что делать после финального шоу KISS

17 окт 2024 : 		 PAUL STANLEY о KISS-аватарах

16 окт 2024 : 		 KISS работают над фильмом о финальном туре

1 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от KISS выйдет осенью

19 сен 2024 : 		 Сын вокалиста KISS хвалит KISS

18 сен 2024 : 		 PAUL STANLEY о KISS-аватарах

13 сен 2024 : 		 Фильм о KISS снимет другой режиссер

9 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о финале KISS: «Мы сделали когда и как было правильно!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS



zoom
GENE SIMMONS в программе "Jim Kerr Rock & Roll Morning Show" коснулся темы участия в "KISS Army Storms Vegas":

«Это не концерт KISS. Мы обещали больше не выступать как группа, продав права на интеллектуальную собственность KISS Pophouse, удивительной компании — они футуристы — около полутора лет назад, когда мы закончили гастроли в Madison Square Garden. Будет снят фильм, и много чего ещё будет. Мы пообещали, что больше никогда не будем гастролировать, потому что, как вы заметили, в реальной жизни я сногсшибателен, и именно тогда все этого хотят... Пока вы на вершине, уходите с ринга. Не ждите, пока какой-нибудь болван отправит вас в нокаут. Мы все видели боксёров, рокеров и прочих, кто слишком долго задерживается. 50 лет, полвека — это достаточный срок».

Gene сказал, что он и его коллеги по группе KISS всё ещё хотят отблагодарить поклонников группы:

«Так что именно это мы и делаем. Мы приедем на мероприятие, организованное фанатами. Три дня в ноябре в отеле Virgin. Приходите или пожалеете. И это мероприятие организовано специально для фанатов. Будет много вопросов — не хотят ли они помассировать спину или что-то в этом духе. Но это не концерт KISS. Мы будем прыгать и джемовать, но, конечно, мы не привезём с собой летающие аппараты и 60 человек в команде, самолёты и всё в таком духе... Другие группы будут выходить на сцену, но это шанс стать ближе к фанатам — на самом деле, если быть дотошным, к нашим боссам. Потому что без фанатов я бы наверняка спрашивал следующего в очереди: "Хотите картошку фри?"»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 102





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом