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GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS



GENE SIMMONS в программе "Jim Kerr Rock & Roll Morning Show" коснулся темы участия в "KISS Army Storms Vegas":



«Это не концерт KISS. Мы обещали больше не выступать как группа, продав права на интеллектуальную собственность KISS Pophouse, удивительной компании — они футуристы — около полутора лет назад, когда мы закончили гастроли в Madison Square Garden. Будет снят фильм, и много чего ещё будет. Мы пообещали, что больше никогда не будем гастролировать, потому что, как вы заметили, в реальной жизни я сногсшибателен, и именно тогда все этого хотят... Пока вы на вершине, уходите с ринга. Не ждите, пока какой-нибудь болван отправит вас в нокаут. Мы все видели боксёров, рокеров и прочих, кто слишком долго задерживается. 50 лет, полвека — это достаточный срок».



Gene сказал, что он и его коллеги по группе KISS всё ещё хотят отблагодарить поклонников группы:



«Так что именно это мы и делаем. Мы приедем на мероприятие, организованное фанатами. Три дня в ноябре в отеле Virgin. Приходите или пожалеете. И это мероприятие организовано специально для фанатов. Будет много вопросов — не хотят ли они помассировать спину или что-то в этом духе. Но это не концерт KISS. Мы будем прыгать и джемовать, но, конечно, мы не привезём с собой летающие аппараты и 60 человек в команде, самолёты и всё в таком духе... Другие группы будут выходить на сцену, но это шанс стать ближе к фанатам — на самом деле, если быть дотошным, к нашим боссам. Потому что без фанатов я бы наверняка спрашивал следующего в очереди: "Хотите картошку фри?"»







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