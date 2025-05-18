DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

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все новости группы
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США
20 янв 2024 :
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DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»
16 янв 2024 :
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DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»
10 янв 2024 :
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DAVID ELLEFSON снимется в кино
8 янв 2024 :
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DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»
6 дек 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»
20 ноя 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
15 ноя 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»
14 ноя 2023 :
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DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA
23 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами
21 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей
19 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»
29 авг 2023 :
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DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH
23 авг 2023 :
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Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?
11 июл 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»
3 июл 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»
15 май 2023 :
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DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE
10 май 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»
9 мар 2023 :
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JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»
6 мар 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»
20 фев 2023 :
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GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON
15 фев 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»
6 фев 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»
28 янв 2023 :
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DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA
6 янв 2023 :
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DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH
22 дек 2022 :
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DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
21 ноя 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки
31 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается
28 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
13 сен 2022 :
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Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
4 сен 2022 :
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DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
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Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
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ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
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Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
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Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
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DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
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Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
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Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
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Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
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Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
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Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
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Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
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Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
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Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
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Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
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DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
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BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
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Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
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Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
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Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
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Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
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MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
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Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
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Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
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Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
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DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
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Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
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Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
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Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
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Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
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Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
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Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
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Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
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Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
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Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
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Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
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Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
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Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
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Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
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DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
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Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
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17 май 2025
DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»
DAVID ELLEFSON и Burton C. Bell поговорили с Support Life And Music. Темой обсуждения стали междоусобицы музыкантов — тема, хорошо знакомая им обоим после публичных и спорных уходов из известных групп.
David прикинул, когда в MEGADETH начался спад:
«1990-е были хорошим десятилетием для моей карьеры, но в конце 1990-х было много изменений, приходили новые менеджеры — действовал принцип "разделяй и властвуй". Однажды в моей гостиной буквально сидел менеджер и говорил: "Знаешь, Dave Mustaine — это Брюс Спрингстин, а вы, остальные участники MEGADETH, просто E STREET BAND", а моя жена была готова бросить ему в голову сковородку. Из серии: "Убирайся к чертям из моего дома". Человек, который пробыл менеджером около года, приходит и говорит такое. И это действительно стало началом принципа "разделяй и властвуй" в MEGADETH. Это был момент разделения, который мы не пережили, и мы не оправились после него. И всё, что для этого нужно, — это иногда прийти постороннему и начать нашёптывать нужные слова в нужное ухо. А иногда это неразрешимые уравнения, к которым трудно вернуться. И это произошло во время работы над альбомом "Risk". Так что это не просто ощущение, это факт того, что произошло с тем менеджментом».
Он также рассказал о том, как музыканты могут справиться с «оскорбительным» поведением в группах:
«Я думаю, когда вы входите в любую комнату, в любой ситуации, если вы честны с собой, вы знаете, на что идёте. Если ваши детекторы проблем работают, то вы понимаете: "Да, это может быть проблемой. Это был нецензурный комментарий. Я видел, как произошло нечто, что я не считаю крутым". И мы можем замять это дело, можем притвориться: "Может, этого не было". Или "может, со временем всё наладится". Я хочу сказать вам, что это не так. Так что если это выглядит как утка, ходит как утка, звучит как утка, я гарантирую вам, что это утка. Так что если вы видите, что это происходит на ранних этапах, стоит задуматься... Потому что наши личности, особенно к тому времени, когда мы начинаем музыкальные и творческие начинания... Давайте предположим, что мы взрослые. Мы живём на планете уже несколько лет, и наша сущность, как правило, проявляется. И эти типы личности, будь человек сдержанным, пассивно-агрессивным, сверхагрессивным, жестоким, каким бы он ни был, если вы видите самую верхушку этого айсберга, просто предположите, что под поверхностью находится ещё один айсберг. И я думаю, как с этим справиться. В одной из прошлых групп к нам приходил консультант по наркотикам и алкоголю, чтобы помочь нам научиться разговаривать друг с другом, когда мы становились трезвыми. METALLICA сняла фильм об этом. Я знаю ещё одну довольно известную группу, которая проводит проверку за 30 минут до выхода на сцену. Они проверяют, что происходит в их личной и профессиональной жизни: "Есть ли что-либо, над чем нам нужно поработать на шоу?" А потом они уходят со сцены и подводят итоги. Так что есть что-то вроде брифинга перед выходом на сцену, чтобы приступить к выполнению задания, и есть подведение итогов после выполнения задания. И это здоровые группы. Потому что мы понимаем: нет ничего постоянного. Людям свойственно меняться, им свойственно расти, и я думаю, что это одна из самых сложных вещей, когда вы находитесь, например, в группе, строящей карьеру: мы меняемся. Люди взрослеют, меняют свой образ жизни, может быть, женятся, у них появляются дети. А ещё есть туры. Мы тоже растём как люди. Когда мы приходим в группу, мы не можем навсегда остаться теми же, что и раньше. Происходит много изменений, и чем больше мы можем поддерживать друг друга и быть друг другу полезными, тем больше шансов на успех. Опять же, как и у моей прошлой группы, у которой была очень публичная и бурная репутация. Я скажу, что мы также нашли время — особенно в 1990-е годы — чтобы попытаться исцелить друг друга и дать друг другу пространство, будь то трезвость, будь то домашние проблемы, с которыми мы имели дело. Мы нашли время, чтобы поддержать друг друга, и я думаю, что именно поэтому у нас была такая отличная карьера в то десятилетие».
David также отметил, что личность большинства людей закладывается в самом начале их жизни, поэтому музыкантам в группе очень важно открыто общаться друг с другом по рабочим вопросам:
«Мы такие, какие мы есть. Добавьте к этому славу, деньги, все эти вещи, хотя сами по себе они не обязательно являются злом, но они влияют на человека. И это случилось и со мной. В мои ранние годы присутствовали наркотики, алкоголь, успех — в то время в нашем бизнесе всё это было в почёте... Как говорится, если вы помните 1980-е, значит, вы при этом не присутствовали. Так что этого было много. Есть и ещё одна вещь, и это творческая сторона, а именно: кто является творческой силой группы? Вся ли группа? Собирается ли группа в одной комнате для сочинения? Сколько участников в группе являются творческой силой — один, два? Я читал книгу Geddy Lee, и он рассказывает о том, как в самом начале участники RUSH решили — я думаю, это было на втором или третьем альбоме: "Давайте разделим всё поровну. Неважно, кто написал песню, давайте разделим деньги поровну". И на этом обсуждение денежного вопроса закончилось. И я бывал в таких группах, где это всегда срабатывало лучше всего. Это всегда лучше всего работает на первом альбоме, потому что все стараются. А потом, ко второму или третьему альбомам, ты говоришь: "Я делаю больше работы, чем он", или кто-то говорит: "Я делаю больше работы, чем ты", и тому подобные вещи. Так что деньги — это горячая тема в творческом мире. Внезапно поднимаются вопросы о деньгах, правах на песни, сочинение... И, конечно, если кто-то, возможно, не является автором, а другой обладает талантом сочинять, то именно благодаря таланту этого человека всё это и происходит, что внезапно группа становится известной, сувенирка продаётся, вы выступаете перед большим количеством людей, альбомы реализуются. Поэтому я думаю, что нужно обсуждать заранее: "Как мы будем делить деньги?", ведь это неудобная тема для разговора. Но я думаю, что это очень важно. Когда приходит чек, не время обсуждать, как мы поделим деньги. Как только вы заработали доллар, вы уже в музыкальном бизнесе, потому что вы начинаете коммерческую деятельность. Так что обсудите это до того, как появятся деньги, потому что в ходе этого обсуждения вы сможете очень чётко определить, кто будет вести себя определённым образом, будь то десять долларов или десять миллионов, которые были заработаны. Они всегда будут вести себя одинаково, потому что именно в тот момент всё и проявляется. И вы не можете всегда контролировать то, что будут делать другие люди. Как мне на это реагировать? Что это мне принесёт? Так что я считаю, что это очень важный разговор, который нужно начинать сразу же».
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