17 май 2025



DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»



DAVID ELLEFSON и Burton C. Bell поговорили с Support Life And Music. Темой обсуждения стали междоусобицы музыкантов — тема, хорошо знакомая им обоим после публичных и спорных уходов из известных групп.



David прикинул, когда в MEGADETH начался спад:



«1990-е были хорошим десятилетием для моей карьеры, но в конце 1990-х было много изменений, приходили новые менеджеры — действовал принцип "разделяй и властвуй". Однажды в моей гостиной буквально сидел менеджер и говорил: "Знаешь, Dave Mustaine — это Брюс Спрингстин, а вы, остальные участники MEGADETH, просто E STREET BAND", а моя жена была готова бросить ему в голову сковородку. Из серии: "Убирайся к чертям из моего дома". Человек, который пробыл менеджером около года, приходит и говорит такое. И это действительно стало началом принципа "разделяй и властвуй" в MEGADETH. Это был момент разделения, который мы не пережили, и мы не оправились после него. И всё, что для этого нужно, — это иногда прийти постороннему и начать нашёптывать нужные слова в нужное ухо. А иногда это неразрешимые уравнения, к которым трудно вернуться. И это произошло во время работы над альбомом "Risk". Так что это не просто ощущение, это факт того, что произошло с тем менеджментом».



Он также рассказал о том, как музыканты могут справиться с «оскорбительным» поведением в группах:



«Я думаю, когда вы входите в любую комнату, в любой ситуации, если вы честны с собой, вы знаете, на что идёте. Если ваши детекторы проблем работают, то вы понимаете: "Да, это может быть проблемой. Это был нецензурный комментарий. Я видел, как произошло нечто, что я не считаю крутым". И мы можем замять это дело, можем притвориться: "Может, этого не было". Или "может, со временем всё наладится". Я хочу сказать вам, что это не так. Так что если это выглядит как утка, ходит как утка, звучит как утка, я гарантирую вам, что это утка. Так что если вы видите, что это происходит на ранних этапах, стоит задуматься... Потому что наши личности, особенно к тому времени, когда мы начинаем музыкальные и творческие начинания... Давайте предположим, что мы взрослые. Мы живём на планете уже несколько лет, и наша сущность, как правило, проявляется. И эти типы личности, будь человек сдержанным, пассивно-агрессивным, сверхагрессивным, жестоким, каким бы он ни был, если вы видите самую верхушку этого айсберга, просто предположите, что под поверхностью находится ещё один айсберг. И я думаю, как с этим справиться. В одной из прошлых групп к нам приходил консультант по наркотикам и алкоголю, чтобы помочь нам научиться разговаривать друг с другом, когда мы становились трезвыми. METALLICA сняла фильм об этом. Я знаю ещё одну довольно известную группу, которая проводит проверку за 30 минут до выхода на сцену. Они проверяют, что происходит в их личной и профессиональной жизни: "Есть ли что-либо, над чем нам нужно поработать на шоу?" А потом они уходят со сцены и подводят итоги. Так что есть что-то вроде брифинга перед выходом на сцену, чтобы приступить к выполнению задания, и есть подведение итогов после выполнения задания. И это здоровые группы. Потому что мы понимаем: нет ничего постоянного. Людям свойственно меняться, им свойственно расти, и я думаю, что это одна из самых сложных вещей, когда вы находитесь, например, в группе, строящей карьеру: мы меняемся. Люди взрослеют, меняют свой образ жизни, может быть, женятся, у них появляются дети. А ещё есть туры. Мы тоже растём как люди. Когда мы приходим в группу, мы не можем навсегда остаться теми же, что и раньше. Происходит много изменений, и чем больше мы можем поддерживать друг друга и быть друг другу полезными, тем больше шансов на успех. Опять же, как и у моей прошлой группы, у которой была очень публичная и бурная репутация. Я скажу, что мы также нашли время — особенно в 1990-е годы — чтобы попытаться исцелить друг друга и дать друг другу пространство, будь то трезвость, будь то домашние проблемы, с которыми мы имели дело. Мы нашли время, чтобы поддержать друг друга, и я думаю, что именно поэтому у нас была такая отличная карьера в то десятилетие».



David также отметил, что личность большинства людей закладывается в самом начале их жизни, поэтому музыкантам в группе очень важно открыто общаться друг с другом по рабочим вопросам:



«Мы такие, какие мы есть. Добавьте к этому славу, деньги, все эти вещи, хотя сами по себе они не обязательно являются злом, но они влияют на человека. И это случилось и со мной. В мои ранние годы присутствовали наркотики, алкоголь, успех — в то время в нашем бизнесе всё это было в почёте... Как говорится, если вы помните 1980-е, значит, вы при этом не присутствовали. Так что этого было много. Есть и ещё одна вещь, и это творческая сторона, а именно: кто является творческой силой группы? Вся ли группа? Собирается ли группа в одной комнате для сочинения? Сколько участников в группе являются творческой силой — один, два? Я читал книгу Geddy Lee, и он рассказывает о том, как в самом начале участники RUSH решили — я думаю, это было на втором или третьем альбоме: "Давайте разделим всё поровну. Неважно, кто написал песню, давайте разделим деньги поровну". И на этом обсуждение денежного вопроса закончилось. И я бывал в таких группах, где это всегда срабатывало лучше всего. Это всегда лучше всего работает на первом альбоме, потому что все стараются. А потом, ко второму или третьему альбомам, ты говоришь: "Я делаю больше работы, чем он", или кто-то говорит: "Я делаю больше работы, чем ты", и тому подобные вещи. Так что деньги — это горячая тема в творческом мире. Внезапно поднимаются вопросы о деньгах, правах на песни, сочинение... И, конечно, если кто-то, возможно, не является автором, а другой обладает талантом сочинять, то именно благодаря таланту этого человека всё это и происходит, что внезапно группа становится известной, сувенирка продаётся, вы выступаете перед большим количеством людей, альбомы реализуются. Поэтому я думаю, что нужно обсуждать заранее: "Как мы будем делить деньги?", ведь это неудобная тема для разговора. Но я думаю, что это очень важно. Когда приходит чек, не время обсуждать, как мы поделим деньги. Как только вы заработали доллар, вы уже в музыкальном бизнесе, потому что вы начинаете коммерческую деятельность. Так что обсудите это до того, как появятся деньги, потому что в ходе этого обсуждения вы сможете очень чётко определить, кто будет вести себя определённым образом, будь то десять долларов или десять миллионов, которые были заработаны. Они всегда будут вести себя одинаково, потому что именно в тот момент всё и проявляется. И вы не можете всегда контролировать то, что будут делать другие люди. Как мне на это реагировать? Что это мне принесёт? Так что я считаю, что это очень важный разговор, который нужно начинать сразу же».







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