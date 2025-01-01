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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 54
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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 54
*Новое видео BATTLE BEAST 37
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Chevelle

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15 май 2025 : 		 Новое видео CHEVELLE

11 май 2025 : 		 Как CHEVELLE сохраняют фирменное звучание

2 май 2025 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Без продюсера все иначе»

31 мар 2025 : 		 CHEVELLE хотят выпустить альбом летом

27 мар 2025 : 		 Новое видео CHEVELLE

21 дек 2024 : 		 CHEVELLE планируют выпустить сингл

26 июл 2024 : 		 CHEVELLE готовят альбом на осень

31 мар 2024 : 		 У CHEVELLE есть десять песен

1 ноя 2022 : 		 У CHEVELLE есть семь тем

14 окт 2022 : 		 У CHEVELLE много нового материала

7 июн 2022 : 		 CHEVELLE начнут запись осенью

30 апр 2022 : 		 CHEVELLE отменили концерт из-за COVID-19

27 июн 2021 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

4 май 2021 : 		 Новое видео CHEVELLE

25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

24 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE: «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»

13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE
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Новое видео CHEVELLE



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"Rabbit Hole (Cowards, Pt. 1)", новое видео группы CHEVELLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году.




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