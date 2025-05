сегодня



Новое видео BORN OF OSIRIS



"Through Shadows", новое видео группы BORN OF OSIRIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Through Shadows", выходящего 11 июля на Sumerian Records:



01. Seppuku

02. Elevate

03. Through Shadows

04. The War That You Are

05. Inverno

06. A Mind Short Circuiting

07. Burning Light

08. In Desolation

09. Torchbearer

10. Activated

11. Dark Fable

12. Transcendence

13. Blackwater







