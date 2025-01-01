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Барабанщик POISON: «Решение по туру примет Bret»



RIKKI ROCKETT в программе Trunk Nation With Eddie Trunk прокомментировал состояние подготовки к юбилейному туру:



«Мы [все еще] планируем... Мы получили отличное предложение, и, честно говоря, оно сейчас находится на руках у нашего вокалиста POISON Bret'a — честное слово. Так что мы готовы, и, надеюсь, мы сможем договориться и осуществить проект. Думаю, было бы обидно этого не сделать, ведь это наш 40-летний юбилей — все участники в оригинальном составе. Мы не становимся моложе. Мы можем рвать и метать. У нас все еще есть силы. Давайте сделаем это. Вот что я думаю по этому поводу».



По словам Rockett, предложение, которое он и его коллеги по группе получили, касалось «хэдлайнерского» тура, и большинство участников POISON уже согласились на него.



«Я готов поехать, [как и басист Bobby Dall и гитарист C.C. DeVille]. На данный момент все зависит от его решения. И это правда... То есть, насколько я знаю, у нас все в порядке. Просто пока не было ничего определенного. Я ничего не подписывал или что-то в этом роде. Но до начала проекта еще больше года, или около года, так что у нас есть время. Но в условиях экономической ситуации кто знает? [ Смеется ] Я просто хочу успеть, пока есть возможность».







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