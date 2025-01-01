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David Lee Roth

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9 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

5 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

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13 фев 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

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5 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH
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SAMMY HAGAR рад, что DAVID LEE ROTH вернулся на сцену



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SAMMY HAGAR прокомментировал возвращение DAVID LEE ROTH на сцену.

«Если позволите, я вставлю свои пять копеек: сравнивать нас сегодня или сравнивать нас в прежние времена — не об этом сейчас идёт речь. Речь идёт о Van Halen, одной из величайших групп, и о величайших песнях в истории рока. Мы оба участвовали в группе, и у обоих были свои плюсы и минусы».

Углубившись в тему, Sammy сравнил нынешнее начинание David'a с тем, как он сам и бывший басист Van Halen Michael Anthony участвовали в туре «The Best of All Worlds»:

«Я рад, что Dave выступает, как и мы с Michael'ом, в поддержку величайших рок-песен в истории.

Как я уже сказал, фанаты заслуживают этого, вне зависимости от того, хорошо это или плохо. Я считаю, что мы оба делаем всё, что в наших силах, и я на самом деле рад. Dave поддерживает свою эпоху, а я буду поддерживать свою, а также свою сольную карьеру и побочные проекты до конца жизни.

Все должны наслаждаться тем, что мы оба пытаемся сделать. Сохранять музыку живой и наследие очень важно, как и музыку, которую мы с Dave'ом сочиняли вместе с Эдди».




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