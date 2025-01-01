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Басист MR. BIG: «Работаю в поте лица!»



BILLY SHEEHAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у него ощущения от того, что MR. BIG практически всё:



«Я ощущаю себя прекрасно. Потому что мы многого добились. У нас был сингл номер один, у нас были платиновые пластинки. Мы попали на первое место в чартах 14 стран. Мы выступали по всей планете. Хит-сингл — это паспорт в мир. Мы выступали везде — в Индии, Сингапуре, Малайзии, Филиппинах, Корее, Японии, России, в каждой стране Европы, почти во всех странах Южной Америки, в Австралии. Потрясающе. Я бы хотел, чтобы каждый — я знаю, что это невозможно — но я бы хотел, чтобы каждый мог почувствовать это или просто имел шанс записать сингл номер один и проехать по всему миру».



На вопрос о том, над чем он сейчас работает, Billy ответил:



«Сочиняю как сумасшедший. Практикуюсь на бас-гитаре как настоящий изверг. Я работаю над множеством новых вещей, и некоторые из них требуют огромного количества усилий и времени, чтобы заставить мои руки и мышцы трудиться, потому что они сложные и запутанные. Не обязательно сложные по звучанию, но есть вещи, которые сложно сыграть. Так что я просто счастлив, что встаю каждое утро, кормлю кошек, спускаюсь вниз и начинаю упорно играть. И когда я не в туре, у меня нет мозолей — а обычно они у меня большие — и я играю на гитаре и сочиняю на гитаре. Изучаю совершенно другой подход к некоторым видам аккордов, которые я использовал раньше. Поэтому я хочу много сочинять. Есть две или три группы людей, с которыми я буду работать над некоторыми записями и, возможно, гастролировать. Пока я ничего не могу сказать, но у меня много друзей».







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