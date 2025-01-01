сегодня



STRYPER летом закончат работу над альбомом



Michael Sweet опубликовал следующее сообщение:



«Обновление в работе над рождественским альбомом: Сегодня ребята отправляются домой.



Мы многого добились за 13 дней! Все звучит просто потрясающе. Мы с [давним соратником STRYPER] Danny [Bernini из SpiritHouse Recording Studios в Нортгемптоне, штат Массачусетс] сегодня пройдемся по всем песням, подправим уровни и подготовим миксы для меня, чтобы я смог спеть. Затем я вернусь домой и отдохну день или два, а потом начну распеваться и записывать вокал. Я закончу с этим до того, как мы уедем в Швецию. А когда мы вернемся из Швеции, миксы будут окончательно готовы, альбом будет сведен и сдан к концу июня или в начале июля.



У этого альбома есть своя уникальная черта, и он становится моим любимым. В нем есть что-то особенное и уникальное. Альбом, который мы хотели записать столько лет, и вот мы его сделали.



На этом альбоме мы попробовали несколько разных вещей в плане звучания, но при этом не слишком далеко отошли от того, кто мы есть и что мы делаем. Это 100% STRYPER, но в то же время в нем есть и новые нотки, и это поистине удивительно, как все получилось. Он будет выпущен в этом году.



В январе следующего года мы также начнем работу над совершенно новым альбомом. Это будет наш 18-й студийный альбом (если я не ошибаюсь в подсчетах). Мы почти достигли моей цели — 21 альбом. Затем мне придется наверстывать упущенное с сольными альбомами. После выхода вдохновляющего альбома у меня будет 12. Моя цель — тоже 21»











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