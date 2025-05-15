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Новое видео MOB RULES



"Future Loom", новое видео MOB RULES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Rise Of The Ruler, релиз которого намечен на 22 апреля на ROAR!:



“The Fall Of Dendayar”

“Exiled”

“Future Loom”

“Dawn Of Second Sun”

“Back To Savage Land”

“Trial And Trail Of Fear”

“Providence”

“Nomadic Oasis”

“Coast Of Midgard”

“On The Trail”

“Equilibrium (Rise Of The Ruler)” http://www.mobrules.de





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