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Alice Cooper

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Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами



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ALICE COOPER в недавнем интервью радиостанции Z93 ответил на вопрос о том, как случился реюнион с оригинальными участниками коллектива:

«Забавно, что когда мы расформировались в 1974-м, это не было похоже на развод, это было расставание. И мы все оставались на связи друг с другом. Каждый занимался своей музыкой. Dennis много работал с BLUE ÖYSTER CULT и тому подобными проектами. И на последних четырёх альбомах Alice Cooper они играли в двух или трёх песнях. И наконец я подумал: "Почему бы нам просто не записать альбом?" И [давний продюсер Alice Cooper] Bob Ezrin сказал: "Я сделаю это". Он записал с нами оригинальные песни. И самое замечательное, что мы почувствовали себя так, будто время для нас не уходило. Этот альбом звучит как альбом, который должен был выйти сразу после "Billion Dollar Babies". Мы не пытались сделать его похожим на 1970-е, мы не пытались сделать его похожим ни на что — это было именно то, что должно было выйти в 1975 году. Так что я очень горжусь этим альбомом. Это на самом деле продуманный альбом».

На вопрос ведущего, не было ли ощущения «дежа вю», связанного с сессиями записи, учитывая, что все музыканты и продюсер уже работали вместе более 50 лет назад, Alice ответил:

«Да, безусловно. Честно говоря, не было ощущения, что мы останавливались. И я забыл, насколько забавной была группа. Я забыл, какими забавными были Dennis, Neal и Mike. И в каждой песне мы сходились во всём. Не было никаких споров ни по одной композиции. Все говорили: "Давайте попробуем это", "О, давайте попробуем то", "Давайте попробуем вот это" В конце концов мы со всем согласились, и это звучало великолепно. У нас была возможность поработать с разными соло-гитаристами, потому что Глен Бакстон, наш оригинальный соло-гитарист, скончался. Так что в "Black Mamba" и нескольких других песнях играл Robby Krieger. В общем, у нас было много разных соло-гитаристов».




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