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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 54
*Новое видео BATTLE BEAST 37
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Robert Plant

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15 май 2025 : 		 Видео полного выступления ROBERT PLANT и SAVING GRACE

7 янв 2025 : 		 Сколько получает ROBERT PLANT?

6 июн 2024 : 		 ROBERT PLANT считает большим достижением исполнение переработанных песен LED ZEPPELIN

26 май 2024 : 		 ROGER DALTREY о дружбе с ROBERT'ом PLANT'ом: «Два старых пердуна отлично провели время, и это божественно»

29 апр 2024 : 		 ROBERT PLANT переосмыслит трек LED ZEPPELIN?

16 фев 2024 : 		 ROBERT PLANT считает, что больше не будет петь "Stairway To Heaven"

26 окт 2023 : 		 ROBERT PLANT спел "Stairway To Heaven" за сумму из шести знаков

23 окт 2023 : 		 ROBERT PLANT впервые за 16 лет спел "Stairway To Heaven"

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

13 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

6 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

25 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT назвал судебные разбирательства по "Stairway To Heaven" неприятными для всех сторон

21 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BRENDA BURNS от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

19 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS проведут концерт на YouTube

5 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BERT JANSCH от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

8 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

14 авг 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 июл 2021 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

6 июн 2021 : 		 ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS

8 апр 2021 : 		 Цветной винил ROBERT PLANT ко дню музыкального магазина

31 июл 2020 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

20 апр 2020 : 		 ROBERT PLANT пожертвовал тысячи фунтов на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 ROBERT PLANT представил ремастированное видео

14 янв 2020 : 		 ROBERT PLANT рассказал о своём сольном хите: «Мы склеили много разных кусков из Zeppelin, и в этом было даже что-то комичное»
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Видео полного выступления ROBERT PLANT и SAVING GRACE



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Видео полного выступления ROBERT PLANT и SAVING GRACE, состоявшегося 11 мая в Göteborgs Konserthus, Gothenburg, Sweden, доступно для просмотра ниже.




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