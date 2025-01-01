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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 37
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 37
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Evanescence

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16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

1 ноя 2024 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE

29 окт 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу

19 сен 2024 : 		 EVANESCENCE начнут запись осенью

24 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

17 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

20 май 2024 : 		 Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE

27 янв 2024 : 		 EVANESCENCE набрали миллиард

4 янв 2024 : 		 Новое видео EVANESCENCE

29 ноя 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга костей»

29 сен 2023 : 		 Переиздание EVANESCENCE выйдет осенью

3 сен 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я мечтала об Emma'е Anzai»

31 авг 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя музыка нужна людям»

28 авг 2023 : 		 EVANESCENCE отметили юбилей Fallen

18 авг 2023 : 		 JOSEY SCOTT должен был записывать хит EVANESCENCE

31 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

7 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

5 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH присоединился на сцене к EVANESCENCE

29 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

6 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

10 апр 2023 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовую награду
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|||| сегодня

Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню



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Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню "Hand That Feeds" на концерте, который состоялся 14 мая в Hollywood Bowl.






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