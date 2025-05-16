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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 54
*Новое видео BATTLE BEAST 37
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 54
*Новое видео BATTLE BEAST 37
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Pearl Jam

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16 май 2025 : 		 Новое видео PEARL JAM

13 авг 2024 : 		 Концертное видео PEARL JAM

2 июл 2024 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!»

18 май 2024 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Металл изменил мою жизнь»

29 апр 2024 : 		 PEARL JAM в The Howard Stern Show

23 апр 2024 : 		 Вокалист PEARL JAM: «Трамп в отчаянии»

18 апр 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

22 мар 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

13 фев 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

11 янв 2024 : 		 PEARL JAM обещают тяжелый альбом

30 ноя 2023 : 		 Новый альбом PEARL JAM полностью готов

20 окт 2023 : 		 Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью

14 сен 2023 : 		 PEARL JAM почти закончили

2 сен 2023 : 		 PEARL JAM отыграли первое в 2023 году шоу

21 июл 2023 : 		 Награда PEARL JAM в руках ROCKAWAY RECORDS

9 июл 2023 : 		 PEARL JAM хотят выпустить альбом в 2024

19 дек 2022 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Не думаю, что мы что-то заново изобрели»

18 дек 2022 : 		 PEARL JAM готовят новый материал

1 авг 2022 : 		 Гитарист PEARL JAM — о влиянии гранжа на рок

28 июн 2022 : 		 Обновленная версия альбома PEARL JAM

14 май 2022 : 		 MATT CAMERON пропустил первое за 24 года шоу PEARL JAM

22 мар 2022 : 		 EDDIE VEDDER x NASA: Видео

23 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к вокалисту PEARL JAM

14 янв 2022 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек

19 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек

5 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM исполнил сольный номер
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|||| сегодня

Новое видео PEARL JAM



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Future Days, новое видео PEARL JAM, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в саундтрек к The Last of Us’ - 2




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16 май 2025
Klawd Air
Эх, Джоэл, Джоэл...
16 май 2025
Вашингтон Ирвинг
Klawd Air, не порть удовольствие тем, кто ещё не играл) 

















просмотров: 62





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