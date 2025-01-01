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Saxon

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Фронтмен SAXON думает, что новый альбом выйдет в следующем году



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BIFF BYFORD в недавнем интервью так ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от группы новый материал:

«На самом деле мы сегодня работаем над следующим альбомом SAXON. В основном идеи исходят от Brian'a, Doug'a и Nibbs'a. А моя работа заключается в том, чтобы всё аранжировать, сочинять тексты и придумывать мелодии. Только эти три вещи на самом деле. Но я оставляю за ребятами право придумывать гитарные риффы. И только от меня зависит, понравятся они мне или нет. Просто так получается. Это отлично работало на протяжении многих лет, так что если ничего не сломалось, то не стоит чинить, как говорится. Думаю, мы начнём записывать следующий альбом в ноябре, если всё будет готово, и, возможно, закончим его в январе. Так что он выйдет где-то в следующем году».

По поводу того, как SAXON удаётся оставаться актуальными на протяжении почти пяти десятилетий, Biff сказал:

«Я думаю, нужно продолжать пытаться сочинять отличные песни и не обманывать себя, представляя, что это что-то отличное, когда это не так. До этого довольно легко дойти, когда ты уже давно в этом деле. Так что я считаю, что качество должно быть высоким — не количество, а качество — это всегда здорово. Всегда нужно стараться писать песни, которые нравятся тебе самому, и держать пальцы крестиком, чтобы они нравились и людям. Так что я думаю, что за последние 10 лет мы хорошо поработали, выпустили несколько отличных альбомов, и наша фанбаза немного изменилась. Теперь у нас есть и более молодые поклонники, и те, кто постарше, так что нам очень повезло, что мы до сих пор актуальны. Но я думаю, что наша музыка во многом получается такой благодаря именно этому, а также из-за нашего отношения, потому что нам, по большому счёту, всё равно».

Он также упомянул гитариста DIAMOND HEAD Tatler'а, который присоединился к SAXON в начале 2023 года в качестве замены Paul Quinn:

«У него всё отлично. Он написал несколько песен на последнем альбоме. "Hell, Fire And Damnation" — это наша с Brian'ом песня. Я думаю, что Brian, поскольку у него не было платформы, на которой он мог бы выкладывать свою музыку, наслаждается собой, потому что у него немного другая ментальность, потому что он никогда не имел такого успеха, какой, возможно, должен был бы иметь. Так что сейчас он навёрстывает упущенное. Не считая трёх кавер-версий песен DIAMOND HEAD, которые METALLICA записали, — они собирались стать известными, но этого не произошло в начале 1980-х.

Попросить Brian'a присоединиться к SAXON было правильным решением. И Брайан был моим единственным выбором. У нас было много желающих стать гитаристом в группе. Но за Paul'ом трудно угнаться. И нужно, чтобы в участнике было нечто особенное... Это удивило многих, удивило и меня, потому что на самом деле всё было просто замечательно. Всё идёт хорошо. И он отлично проводит время. Он хорошо играет с Doug'ом. У них нет никаких проблем. Они хорошо сработались».

На вопрос о том, насколько важно для SAXON продолжать выпускать новые студийные альбомы на данном этапе карьеры группы, Biff ответил:

«Я думаю, всегда важно стараться, чтобы новый альбом был отличным, потому что невозможно записать второй такой же альбом, как "Wheels Of Steel" или "Denim And Leather", потому что они были выпущены раньше. Это классические альбомы. И секрет в том, чтобы не пытаться сочинить ещё один "Wheels Of Steel" или "Strong Arm Of The Law". Нужно сочинять по-новому. И было удивительно, насколько успешным оказался новый альбом. Мы всё ещё продаем кучу пластинок, особенно винилов. Но сейчас нас больше слушают на стриминговых платформах, что довольно ново для нас. Но я думаю, что это, вероятно, потому, что многие молодые фанаты пользуются потоковыми сервисами. Они покупают винил, а потом ещё и слушают альбом в онлайне. Но кого это волнует? Просто слушайте музыку — украдите её, одолжите. Это не имеет никакого значения. Просто возьмите её и послушайте».




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