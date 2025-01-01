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MARK MORTON о решении написать мемуары



MARK MORTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему решил открыться в недавно выпущенных мемуарах "Desolation: A Heavy Metal Memoir":



«Наверное, я просто принял решение. Как только я решил написать эту книгу, я практически не оглядывался вокруг себя. Думаю, трудность заключалась в том, чтобы решиться на это, а потом, когда я щелкнул выключателем и сказал: «Хорошо, я напишу эту книгу и расскажу эту историю», я просто рассказал ее.



Я ничего не стыжусь и не стесняюсь. Это моя жизнь, смекаете? Так что, надеюсь, люди найдут в ней что-то общее или проникнутся духом книги, если уделят ей время. А если нет, то это тоже неплохо. Это моя жизнь, так что она такая, какая есть. Это не хорошо, не плохо, не лучше и не хуже; это просто то, что происходило».







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