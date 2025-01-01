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*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 22
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Mark Morton

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17 май 2025 : 		 MARK MORTON о решении написать мемуары

23 апр 2025 : 		 MARK MORTON о новой пластинке

15 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я никогда не считал себя только металл-гитаристом»

9 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я долго шел ко второму сольнику»

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19 янв 2025 : 		 MARK MORTON и вокалист THE CADILLAC THREE представили новую песню

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25 окт 2024 : 		 MARK MORTON и NEIL FALLON исполняют LYNYRD SKYNYRD

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9 июл 2024 : 		 MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»

28 июн 2024 : 		 MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»

12 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает биографию

3 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает струны

28 дек 2023 : 		 MARK MORTON уже пять лет не берет в рот крепкого

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15 ноя 2020 : 		 LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES

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11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

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10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

5 апр 2019 : 		 MARK MORTON на радио
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MARK MORTON о решении написать мемуары



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MARK MORTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему решил открыться в недавно выпущенных мемуарах "Desolation: A Heavy Metal Memoir":

«Наверное, я просто принял решение. Как только я решил написать эту книгу, я практически не оглядывался вокруг себя. Думаю, трудность заключалась в том, чтобы решиться на это, а потом, когда я щелкнул выключателем и сказал: «Хорошо, я напишу эту книгу и расскажу эту историю», я просто рассказал ее.

Я ничего не стыжусь и не стесняюсь. Это моя жизнь, смекаете? Так что, надеюсь, люди найдут в ней что-то общее или проникнутся духом книги, если уделят ей время. А если нет, то это тоже неплохо. Это моя жизнь, так что она такая, какая есть. Это не хорошо, не плохо, не лучше и не хуже; это просто то, что происходило».




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