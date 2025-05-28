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MARTY FRIEDMAN: «Я не люблю гитарных дро...ов»



MARTY FRIEDMAN в интервью Bradley Hall ответил, почему он не очень любит слушать гитаристов, которые играют быстро только ради скорости:



«Я вовсе не против чего-либо броского. Я просто хочу быть в восторге от того, что я слышу. Если что-то очень крутое, быстрое и захватывающее звучит на пике какой-то действительно важной части песни, то у меня мурашки бегут по коже. Все дело в расположении этих элементов и их оригинальности. А иногда это даже не обязательно должно быть оригинальным. Иногда это может быть старая, надоевшая примочка, но если ее поставить в нужное место, это будет просто «Вау, браво». Смекаете?



Я никогда не был против ярких вещей, и я никогда не менял своего взгляда на игру, даже с прошлых дней до нынешнего момента. Но я за то, чтобы у каждой мелочи был определенный смысл и цель. И если что-то имеет значение, то оно достигает тебя или, по крайней мере, достигает меня, когда я делаю это настолько, что мне хочется это повторить. Но если кто-то говорит: «Вот мои лучшие партии, одна за другой», бам-бам-бам, бам-бам-бам, бам-бам-бам, «это значит меньше, чем ничего, потому что это куча дерьма, которое я практиковал». Вы должны видеть жизнь человека, смекаешь? Когда вы слышите музыку, вам представляется человек, сидящий перед метрономом, это не очень сексуально, верно? Но если вы слышите действительно классный пассаж, а потом он взрывается очень интересным поворотом событий, которого вы не ожидали, — вот такие яркие моменты мне очень нравятся, и я всегда старался их добиваться. Иногда я надеюсь на успех, иногда нет, но это то, к чему я стремлюсь!»



На вопрос, знаком ли он с Tim'ом Henson'ом, который является лид-гитаристом прогрессивной группы POLYPHIA и считается одним из самых востребованных гитаристов в мире, Marty сказал:



«О, да. Я гастролировал с ними в Азии — супергруппа и супергитара. Мне очень нравится многое из того, что они делают».



Что касается других новых гитаристов, которые ему нравятся, он добавил:



«Мой друг Ichika Nito — просто потрясающий, фантастический гитарист и композитор, и его творчество.



Я уже давно смирился с тем, что люди могут быть хорошими гитаристами. Они должны придумать что-то музыкально интересное для меня, потому что, скажем прямо, хорошие гитаристы есть везде, но смогут ли они придумать хорошую музыку и преподнести ее так, чтобы я захотел сесть и послушать ее? Техника — это как бы само собой разумеющееся. Но такие парни, как Ichika Nito — это здорово. Кто еще? Есть куча музыкантов, которых я, вероятно, упускаю. Mateus [Asato] из Бразилии — просто супер, супер исполнитель. Есть еще много парней и девушек. Они очень хорошие!»







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