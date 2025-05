сегодня



SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT



Группа SNOT сообщила о том, что SHANNON LARKIN примет участие в их выступлении 18 мая в рамках фестиваля Welcome To Rockville:



«Так как Jamie Miller сейчас в Испании с BAD RELIGION, легендарный ударник Shannon Larkin присоединится к SNOT в рамках выступления на @WelcomeToRockville. Он был тем, кто собирал SNOT в начале карьеры и отыграл два последних шоу перед смертью Линна в 1998 году».





