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*Вокалист DISTURBED сделал предложение 26
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Snot

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18 май 2025 : 		 SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT

30 апр 2025 : 		 Видео с выступления SNOT

29 апр 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с DOC'ом COYLE

27 апр 2025 : 		 SNOT расстались с гитаристом

13 фев 2025 : 		 SNOT в Санта-Барбаре

28 янв 2025 : 		 SNOT работают над новой музыкой

26 янв 2025 : 		 Вокалист SNOT о первых концертах

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19 янв 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с новым вокалистом

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10 дек 2024 : 		 Имя вокалиста SNOT узнаете на концерте

19 ноя 2024 : 		 SNOT нашли вокалиста

25 окт 2017 : 		 Винил SNOT выйдет зимой

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

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|||| сегодня

SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT



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Группа SNOT сообщила о том, что SHANNON LARKIN примет участие в их выступлении 18 мая в рамках фестиваля Welcome To Rockville:

«Так как Jamie Miller сейчас в Испании с BAD RELIGION, легендарный ударник Shannon Larkin присоединится к SNOT в рамках выступления на @WelcomeToRockville. Он был тем, кто собирал SNOT в начале карьеры и отыграл два последних шоу перед смертью Линна в 1998 году».




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