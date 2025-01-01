SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT

Группа SNOT сообщила о том, что SHANNON LARKIN примет участие в их выступлении 18 мая в рамках фестиваля Welcome To Rockville:
«Так как Jamie Miller сейчас в Испании с BAD RELIGION, легендарный ударник Shannon Larkin присоединится к SNOT в рамках выступления на @WelcomeToRockville. Он был тем, кто собирал SNOT в начале карьеры и отыграл два последних шоу перед смертью Линна в 1998 году».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет