сегодня



I PREVAIL расстались с вокалистом



I PREVAIL опубликовали следующее сообщение:



«Для нашей семьи I PREVAIL: Сегодня мы сообщаем, что расстаемся с Brian'ом Burkheiser'ом по обоюдному согласию. Это было трудное решение, но мы уверены, что оно правильное, и мы все благодарны за 10 потрясающих лет, которые мы провели вместе. Мы желаем ему только успехов и счастья в его будущих начинаниях.



В дальнейшем Eric будет оставаться тем самым энергичным фронтменом, которого вы узнали и полюбили. Вживую его будет поддерживать Dylan, которого вы уже не раз видели в этой роли на концертах, которые мы проводили без Brian'a.



Будьте уверены, мы продолжим проводить высокоэнергетические шоу, которые мы сделали основой нашей группы, и продолжим исполнять все хиты из нашего каталога. Все запланированные концерты пройдут точно по плану.



Новая музыка скоро появится...



Увидимся на концертах!»











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