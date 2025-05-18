|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
I PREVAIL расстались с вокалистом
I PREVAIL опубликовали следующее сообщение:
«Для нашей семьи I PREVAIL: Сегодня мы сообщаем, что расстаемся с Brian'ом Burkheiser'ом по обоюдному согласию. Это было трудное решение, но мы уверены, что оно правильное, и мы все благодарны за 10 потрясающих лет, которые мы провели вместе. Мы желаем ему только успехов и счастья в его будущих начинаниях.
В дальнейшем Eric будет оставаться тем самым энергичным фронтменом, которого вы узнали и полюбили. Вживую его будет поддерживать Dylan, которого вы уже не раз видели в этой роли на концертах, которые мы проводили без Brian'a.
Будьте уверены, мы продолжим проводить высокоэнергетические шоу, которые мы сделали основой нашей группы, и продолжим исполнять все хиты из нашего каталога. Все запланированные концерты пройдут точно по плану.
Новая музыка скоро появится...
Увидимся на концертах!»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Но ему так лучше, сколько мучался со здоровьем