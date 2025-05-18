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*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 26
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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I Prevail

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5 июл 2016 : 		 Новое видео I PREVAIL
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|||| сегодня

I PREVAIL расстались с вокалистом



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I PREVAIL опубликовали следующее сообщение:

«Для нашей семьи I PREVAIL: Сегодня мы сообщаем, что расстаемся с Brian'ом Burkheiser'ом по обоюдному согласию. Это было трудное решение, но мы уверены, что оно правильное, и мы все благодарны за 10 потрясающих лет, которые мы провели вместе. Мы желаем ему только успехов и счастья в его будущих начинаниях.

В дальнейшем Eric будет оставаться тем самым энергичным фронтменом, которого вы узнали и полюбили. Вживую его будет поддерживать Dylan, которого вы уже не раз видели в этой роли на концертах, которые мы проводили без Brian'a.

Будьте уверены, мы продолжим проводить высокоэнергетические шоу, которые мы сделали основой нашей группы, и продолжим исполнять все хиты из нашего каталога. Все запланированные концерты пройдут точно по плану.

Новая музыка скоро появится...

Увидимся на концертах!»






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 май 2025
xRReth
Хуёво
Но ему так лучше, сколько мучался со здоровьем 

















просмотров: 144





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