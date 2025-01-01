сегодня



DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года



DUFF MCKAGAN поделился видео со своими впечатлениями от первых концертах GUNS N' ROSES в этом году:



«Первые несколько дат тура GUNS были просто охренительными, начиная с Кореи, где я никогда раньше не играл, в Сеуле, где было очень круто. Мне очень, очень нравится эта страна. Мне нравится, как они зажигают. Это охренительно круто. Толпа была потрясающей. Вернемся в Токио...



«Сейчас я пишу для [американского рок-журнала 1980-х годов] Hit Parader. Hit Parader перезапускается, так что первый номер выйдет 1 июня. И я стал колумнистом нового Hit Parader, так что посмотрим, как все пойдет. Но я написал статью — надеюсь, там все будет в порядке — о рок-н-ролльной истории Токио и Японии. А затем о своем собственном опыте, начиная с 1988 года и заканчивая сегодняшним днем. Токио сейчас так свеж в моей памяти, потому что я только что закончил колонку.



Да, когда я был в Токио в этот раз, там были моя жена [Сьюзан] и дочь Мэй, а также несколько ее друзей. Поэтому мы занимались всякой ерундой. Но у меня было мероприятие Fender в единственном в мире магазине Fender. Это трехэтажный, очень впечатляющий магазин, прямо в Харадзюку, где находится мой любимый магазин одежды в стиле панк-рок. Он называется Jim Sinn. Он находится в Харадзюку. Он находится прямо рядом с магазином Fender. За эти годы они стали моими друзьями. Они обожают Сьюзан. Мы совершили паломничество в этот магазин панк-рок одежды. Потом на мероприятии Fender я попросил Isaac прийти и сыграть. Вместо того чтобы просто играть на басу и устраивать что-то вроде мастер-класса, я пригласил Isaac'a, он играл на барабанах, и мы сыграли небольшие кусочки песен GUNS. И это было очень весело. Играть на Тайване снова было здорово. Тайбэй — отличный город. Сейчас мы находимся в Бангкоке, и об этом мы еще расскажем!»







+0 -0



просмотров: 149

