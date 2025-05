сегодня



Барабанщик ALICE IN CHAINS о своем здоровье



SEAN KINNEY на официальной странице группы в социальной сети опубликовал следующее сообщение:



«THE GOOD, THE BAD & THE WTF?



Начну с того, что скажу: всем, кто пришел на концерт в Mohegan Sun и был ущемлен в связи с отменой концерта, а также всем, у кого были билеты на один из других концертов, спасибо за понимание. Мы с группой не забыли, что вы тратите деньги, строите планы и меняете расписание, чтобы прийти и увидеть нас, и это глубоко разочаровывает, что так случилось.



Я очень хотел вернуться и снова играть с коллективом, мне было трудно, но необходимо принять такое решение. Лично я не пользуюсь социальными сетями и не очень люблю, когда мои проблемы со здоровьем становятся достоянием общественности, но я понимаю, что люди обеспокоены.



Когда врачи посоветовали мне не играть в ближайшее время, я быстро прошел через «5 стадий горя»:



1. Отрицание (я в порядке)

2. Гнев (к черту все это - я все равно буду играть).

3. Торг (Что мне нужно сделать, чтобы услышать лучший диагноз?)

4. Депрессия (Это отстой)

5. Принятие (Это отстой, но ладно).



В конце концов я пришел к выводу, что врачи, на стенах которых висит множество с трудом заработанных дипломов, знают о здоровье немного больше, чем музыкант с несколькими блестящими пластинками, нарисованными краской на стене.



Излишки любви, заботы и добрых пожеланий были чрезвычайно унизительны и очень ценны.



Хорошая новость заключается в том, что со мной все будет в порядке, и я буду жить. Плохая новость (для некоторых из вас?) заключается в том, что я буду в порядке и буду жить».











