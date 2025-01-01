Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 26
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 26
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
[= ||| все новости группы



*

Alice in Chains

*



18 май 2025 : 		 Барабанщик ALICE IN CHAINS о своем здоровье

15 май 2025 : 		 ALICE IN CHAINS отменили все концерты в 2025

20 апр 2025 : 		 Нынешний вокалист ALICE IN CHAINS не пытался копировать прежнего

13 апр 2025 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS соскучился по сцене

8 фев 2025 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS: «Группы не созданы, чтобы существовать долго»

20 дек 2024 : 		 ALICE IN CHAINS мошенники?

11 окт 2024 : 		 ALICE IN CHAINS могут всё!

18 авг 2024 : 		 Юбилейный винил от ALICE IN CHAINS

27 янв 2024 : 		 Юбилейное издание ALICE IN CHAINS

20 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS

5 окт 2023 : 		 Видео с выступления ALICE IN CHAINS

9 мар 2023 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS заявил, что у группы пока нет планов по выпуску нового альбома

11 окт 2022 : 		 ALICE IN CHAINS вновь в чартах

4 окт 2022 : 		 GAVIN ROSSDALE присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS

21 сен 2022 : 		 ALICE IN CHAINS в "Later...With Jools Holland"

16 сен 2022 : 		 ALICE IN CHAINS в Later...With Jools Holland

16 авг 2022 : 		 ALICE IN CHAINS выпускают бокс-сет

13 авг 2022 : 		 ALICE IN CHAINS отыграли первое шоу за три года

13 июл 2022 : 		 Фигурки ALICE IN CHAINS осенью

13 июл 2022 : 		 JERRY CANTRELL об ALICE IN CHAINS: «Мы продолжаем творить на высшем уровне»

25 апр 2022 : 		 ALICE IN CHAINS планируют работу на этот год

10 апр 2022 : 		 ANN WILSON — о работе с ALICE IN CHAINS

10 фев 2022 : 		 Наследники оригинальных участников ALICE IN CHAINS продали свои права на музыку

8 ноя 2021 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS — о ЗСРнР

20 авг 2021 : 		 ALICE IN CHAINS сотрудничают с PUCK HCKY

16 дек 2020 : 		 ALICE IN CHAINS не начинали работу над альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик ALICE IN CHAINS о своем здоровье



zoom
SEAN KINNEY на официальной странице группы в социальной сети опубликовал следующее сообщение:

«THE GOOD, THE BAD & THE WTF?

Начну с того, что скажу: всем, кто пришел на концерт в Mohegan Sun и был ущемлен в связи с отменой концерта, а также всем, у кого были билеты на один из других концертов, спасибо за понимание. Мы с группой не забыли, что вы тратите деньги, строите планы и меняете расписание, чтобы прийти и увидеть нас, и это глубоко разочаровывает, что так случилось.

Я очень хотел вернуться и снова играть с коллективом, мне было трудно, но необходимо принять такое решение. Лично я не пользуюсь социальными сетями и не очень люблю, когда мои проблемы со здоровьем становятся достоянием общественности, но я понимаю, что люди обеспокоены.

Когда врачи посоветовали мне не играть в ближайшее время, я быстро прошел через «5 стадий горя»:

1. Отрицание (я в порядке)
2. Гнев (к черту все это - я все равно буду играть).
3. Торг (Что мне нужно сделать, чтобы услышать лучший диагноз?)
4. Депрессия (Это отстой)
5. Принятие (Это отстой, но ладно).

В конце концов я пришел к выводу, что врачи, на стенах которых висит множество с трудом заработанных дипломов, знают о здоровье немного больше, чем музыкант с несколькими блестящими пластинками, нарисованными краской на стене.

Излишки любви, заботы и добрых пожеланий были чрезвычайно унизительны и очень ценны.

Хорошая новость заключается в том, что со мной все будет в порядке, и я буду жить. Плохая новость (для некоторых из вас?) заключается в том, что я буду в порядке и буду жить».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 95





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом