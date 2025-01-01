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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Ratt

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16 май 2025 : 		 Новое видео RATT

21 ноя 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE никогда бы не согласились играть после RATT»

12 окт 2024 : 		 Нереализованный трек RATT

21 сен 2024 : 		 RATT переиздают дебютный альбом

8 июн 2024 : 		 Вокалист RATT вспоминает времена на Atlantic

11 апр 2024 : 		 Сборник редкостей от RATT

18 мар 2024 : 		 WARREN DeMARTINI исполнил классику RATT

27 июл 2023 : 		 Басист RATT: «Если ты попадал в студию, это уже было огромным достижением»

14 июл 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT: «Может, нам суждено было быть всего десять лет»

24 июн 2023 : 		 Басист RATT: «Мы были крутой концертной группой»

10 июн 2023 : 		 RATT и еще пара групп стояли у истоков сцены Sunset Strip

23 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

22 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

9 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»

10 апр 2023 : 		 Бокс-сет RATT выйдет летом

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления RATT

6 сен 2022 : 		 RATT заслуживают собраться хотя бы однажды

6 сен 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сожалеет, что так и не выступил с оригинальным составом RATT

12 июн 2022 : 		 RATT должны были поехать в тур этим летом

5 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT

24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»

2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР

24 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT

23 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о RATT

18 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH мог оказаться в RATT
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Новое видео RATT



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"Reach For The Sky", новое видео группы RATT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из переиздания дебютного альбома "Out Of The Cellar".




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