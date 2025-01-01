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Вокалист BUCKCHERRY: «Медитация — сила!»



В недавнем интервью у JOSH'a TODDa просили, есть ли какие-то занятия, которые он делает для своего психического здоровья, для равновесия, для ухода за собой, чтобы не перегореть:



«Ну, прежде всего, многие люди знают об этом - я говорил об этом много раз — я не употребляю наркотики и алкоголь уже более 30 лет. 30 лет — это же просто невероятно. И я знаю, каким ужасным наркоманом и алкоголиком я был. Так что отчасти это, отчасти вся та работа, которую я проделал над собой через «Анонимных алкоголиков» и другие программы, через записи на бумаге, инвентаризацию, обращение к силе, большей, чем я сам, работу с другими и исправление ситуации — все это очень помогло мне с моим психическим здоровьем. Потому что алкоголизм - это «изм» между ушами. Пить и употреблять — это лишь симптом проблемы. Проблема находится между вашими ушами. Ваш разум отличается от других. Итак, сейчас я ежедневно занимаюсь медитацией. Я по-прежнему очень активен в Анонимных Алкоголиках. Я работаю со многими другими мужчинами, которые пытаются делать то же самое, оставаться трезвыми, и просто держать себя в руках с помощью инвентаризации и тому подобных занятий».



Рассказывая о важности медитации для его психического здоровья, Josh сказал:



«Да. Я сразу чувствую последствия отсутствия медитации. И я бегу к ней. И еще одна вещь, которую я делаю для своего психического здоровья, — я каждый день занимаюсь спортом. И это правда очень хорошо. Я начал заниматься спортом только потому, что знал: когда я потею, я чувствую себя лучше — намного лучше. Так что я всегда занимался этим на протяжении всей своей жизни. И это важная составляющая».







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