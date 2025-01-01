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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 26
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Buckcherry

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18 май 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Медитация — сила!»

13 май 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

15 апр 2025 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

19 мар 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY о работе над альбомом

25 фев 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о новых группах: «Если у вас есть мелодия, вы найдете аудиторию»

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

6 дек 2024 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

20 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY готовят десять песен

18 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают новую музыку весной

12 ноя 2024 : 		 Юбилейная версия альбома BUCKCHERRY выйдет зимой

6 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи

6 авг 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают альбом до лета

29 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Возраст ощущаю, но он не давит»

22 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»

22 апр 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я люблю SLIPKNOT!»

5 апр 2024 : 		 BUCKCHERRY отмечают 25-летие дебютного альбома

1 фев 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «На маленьких площадках играть сложнее»

28 ноя 2023 : 		 Так мёртв ли рок? Отвечает вокалист BUCKCHERRY

22 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BUCKCHERRY

13 сен 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

26 июл 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY: Видео

14 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о переменах в составе коллектива

12 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Рок уже не торт»

26 июн 2023 : 		 Новое видео MOONSHINE BANDITS и BUCKCHERRY

23 июн 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY
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Вокалист BUCKCHERRY: «Медитация — сила!»



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В недавнем интервью у JOSH'a TODDa просили, есть ли какие-то занятия, которые он делает для своего психического здоровья, для равновесия, для ухода за собой, чтобы не перегореть:

«Ну, прежде всего, многие люди знают об этом - я говорил об этом много раз — я не употребляю наркотики и алкоголь уже более 30 лет. 30 лет — это же просто невероятно. И я знаю, каким ужасным наркоманом и алкоголиком я был. Так что отчасти это, отчасти вся та работа, которую я проделал над собой через «Анонимных алкоголиков» и другие программы, через записи на бумаге, инвентаризацию, обращение к силе, большей, чем я сам, работу с другими и исправление ситуации — все это очень помогло мне с моим психическим здоровьем. Потому что алкоголизм - это «изм» между ушами. Пить и употреблять — это лишь симптом проблемы. Проблема находится между вашими ушами. Ваш разум отличается от других. Итак, сейчас я ежедневно занимаюсь медитацией. Я по-прежнему очень активен в Анонимных Алкоголиках. Я работаю со многими другими мужчинами, которые пытаются делать то же самое, оставаться трезвыми, и просто держать себя в руках с помощью инвентаризации и тому подобных занятий».

Рассказывая о важности медитации для его психического здоровья, Josh сказал:

«Да. Я сразу чувствую последствия отсутствия медитации. И я бегу к ней. И еще одна вещь, которую я делаю для своего психического здоровья, — я каждый день занимаюсь спортом. И это правда очень хорошо. Я начал заниматься спортом только потому, что знал: когда я потею, я чувствую себя лучше — намного лучше. Так что я всегда занимался этим на протяжении всей своей жизни. И это важная составляющая».




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