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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 25
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 25
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Stryper

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18 май 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

15 май 2025 : 		 STRYPER летом закончат работу над альбомом

30 апр 2025 : 		 STRYPER готовы к Рождественскому альбому

17 янв 2025 : 		 Барабанщик STRYPER: «Наш путь непрост, но мы к нему готовы!»

12 янв 2025 : 		 STRYPER подвели итоги года

11 янв 2025 : 		 Лидер STRYPER о красных линиях с подкладками

23 дек 2024 : 		 Лидер STRYPER о том, как эволюционировал как автор

17 дек 2024 : 		 C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна

30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 Новое видео STRYPER

26 сен 2024 : 		 Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту

15 сен 2024 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2024 : 		 OZ FOX надеется, что выступит со STRYPER: «Молитвы работают!»

17 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»

16 авг 2024 : 		 Новое видео STRYPER

7 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «С годами мы добавляем в тяжести»

19 июл 2024 : 		 Новые песни STRYPER

14 июл 2024 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет осенью

9 июл 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»

4 июл 2024 : 		 Вокалист STRYPER о подкладках

27 июн 2024 : 		 Новая песня STRYPER

12 июн 2024 : 		 STRYPER исполнили хит BON JOVI

21 май 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

20 май 2024 : 		 Гитарист STRYPER перенес оперецию

14 апр 2024 : 		 STRYPER переиздают акустическую пластинку

13 апр 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»
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Видео с текстом от STRYPER



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"Unforgivable", официальное видео с текстом от STRYPER, доступно ниже.




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