Новая песня BURY TOMORROW



Yōkai (妖怪), новое видео группы BURY TOMORROW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Will You Haunt Me, With That Same Patience, релиз которого намечен на 16 мая.







