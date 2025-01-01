сегодня



Концертное видео METALLICA'95



2 x 4 (London, England - August 23, 1995), концертное видео METALLICA, доступно ниже. Этот трек взят из нового бокс-сета Load, релиз которого намечен на 13 июня.







+0 -0



просмотров: 208

