Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 19
[= ||| все новости группы



*

Pain

*



16 май 2025 : 		 Новое видео PAIN

24 дек 2024 : 		 Новое видео PAIN

1 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от PAIN

1 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления PAIN

13 июл 2024 : 		 PAIN о выступлении на Sweden Rock

9 июн 2024 : 		 Лидера PAIN не парит, что участник Евровидения спёр у него мотив песни

17 май 2024 : 		 Новое видео PAIN

12 апр 2024 : 		 Новое видео PAIN

8 мар 2024 : 		 Новое видео PAIN

15 сен 2023 : 		 Новое видео PAIN

14 июн 2021 : 		 Новое видео PAIN

14 май 2021 : 		 Кавер-версия ROLLING STONES от PAIN

14 июн 2020 : 		 Видео с выступления PAIN

6 июн 2020 : 		 PAIN онлайн!

7 сен 2017 : 		 Новое видео PAIN

3 янв 2017 : 		 Новое видео PAIN

11 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

12 сен 2016 : 		 Новое видео PAIN

10 авг 2016 : 		 Новое видео PAIN

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

14 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

11 июн 2016 : 		 Новый альбом PAIN выйдет в сентябре

27 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD PAIN

17 окт 2012 : 		 Выход нового DVD PAIN отложен
Показать далее
| - |

|||| 16 май 2025

Новое видео PAIN



zoom
I Am, новое видео PAIN, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 май 2025
Mistis
Скопирую свой коммент с утуба....

Больше 10 лет был в группе вк, даже админа давали, что бы я дискографию по красоте залил. А стоило только выразить свое мнение по поводу клипа с "повесточкой" и сразу заблочили... Обидно, ребят((( Обидно... P.S^ удаляйте конечно. Не по человечески просто((((((((
17 май 2025
Mistis
Резво на Ютубе комменты подчищают... Ждем нигера на новой облоге Hypocrisy! Самое большое разочарование в жизни..... От Пети не ожидал(((
17 май 2025
G
Gleb Monster
А что тебя так впечатлило? Тупо мужик ходит туда-сюда четыре минуты. Клип ни о чём, музыка совсем шляпа.
17 май 2025
ElectricRetard
Пытался понять что не так с клипом, но так и не смог. Ну, кроме того что он говно. Как и песня. 

















просмотров: 250





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом