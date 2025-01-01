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*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Frozen Crown

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17 май 2025 : 		 Из FROZEN CROWN уходит гитаристка

6 май 2025 : 		 Видео полного выступления FROZEN CROWN

11 мар 2025 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

23 дек 2024 : 		 FROZEN CROWN подвели итоги

10 дек 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

16 окт 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления FROZEN CROWN

12 сен 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 авг 2024 : 		 FROZEN CROWN представляют новый альбом

7 авг 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

5 авг 2024 : 		 FROZEN CROWN о туре с U.D.O.

14 июл 2024 : 		 Демонстрационное видео от FROZEN CROWN

8 июл 2024 : 		 Демонстрационное видео от FROZEN CROWN

29 июн 2024 : 		 FROZEN CROWN о круизе

3 май 2024 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

5 мар 2024 : 		 FROZEN CROWN о визите в Скандинавию

19 фев 2024 : 		 FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»

29 сен 2023 : 		 Концертное видео FROZEN CROWN

20 сен 2023 : 		 FROZEN CROWN дебютировали в новом составе

7 сен 2023 : 		 Пополнение во FROZEN CROWN

27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

30 мар 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 мар 2023 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

20 фев 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

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17 янв 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN
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Из FROZEN CROWN уходит гитаристка



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Fabiola "Sheena" Bellomo сообщила о том, что покидает состав FROZEN CROWN:

«С большим сожалением я объявляю о своем уходе из группы Frozen Crown. Расставание было исключительно дружественным и прошло по мирному согласию обеих сторон: Я покидаю группу из-за растущих обязанностей, которые не позволяли мне сосредоточиться на личных проектах и жизни, а также чтобы посвятить себя другим музыкальным стилям. Я желаю своим коллегам по группе всего наилучшего в их новых приключениях и благодарю их за все те прекрасные воспоминания, которые мы создали вместе (последнее из них - наш последний европейский тур). Спасибо всем вам, милые поклонники, за вашу постоянную поддержку, и до скорой встречи, быть может, на каком-то концерте!»

Заявление группы: «После многих лет живых выступлений, веселья, путешествий, напряженной работы и 3 совместных альбомов Fabiola решила пойти по другому пути, чтобы удовлетворить свои творческие потребности, сосредоточившись на жанрах и стилях, более близких ее музыкальному вкусу. Мы оставляем ее с благодарностью за время, проведенное вместе, и за совместные усилия, которые сделали группу такой, какая она есть сегодня. Мы уверены, что обе части (она как гитарист и Frozen Crown как группа) теперь получат шанс вырасти в лучшем виде. Это не прощание, а напутствие, поскольку мы надеемся, что когда-нибудь снова встретимся с ней за кулисами какого-нибудь фестиваля и разделим между собой дружеский смех и хорошие воспоминания».



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