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Из FROZEN CROWN уходит гитаристка



Fabiola "Sheena" Bellomo сообщила о том, что покидает состав FROZEN CROWN:



«С большим сожалением я объявляю о своем уходе из группы Frozen Crown. Расставание было исключительно дружественным и прошло по мирному согласию обеих сторон: Я покидаю группу из-за растущих обязанностей, которые не позволяли мне сосредоточиться на личных проектах и жизни, а также чтобы посвятить себя другим музыкальным стилям. Я желаю своим коллегам по группе всего наилучшего в их новых приключениях и благодарю их за все те прекрасные воспоминания, которые мы создали вместе (последнее из них - наш последний европейский тур). Спасибо всем вам, милые поклонники, за вашу постоянную поддержку, и до скорой встречи, быть может, на каком-то концерте!»



Заявление группы: «После многих лет живых выступлений, веселья, путешествий, напряженной работы и 3 совместных альбомов Fabiola решила пойти по другому пути, чтобы удовлетворить свои творческие потребности, сосредоточившись на жанрах и стилях, более близких ее музыкальному вкусу. Мы оставляем ее с благодарностью за время, проведенное вместе, и за совместные усилия, которые сделали группу такой, какая она есть сегодня. Мы уверены, что обе части (она как гитарист и Frozen Crown как группа) теперь получат шанс вырасти в лучшем виде. Это не прощание, а напутствие, поскольку мы надеемся, что когда-нибудь снова встретимся с ней за кулисами какого-нибудь фестиваля и разделим между собой дружеский смех и хорошие воспоминания».





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