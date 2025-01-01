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Новости
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 56
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 22
*Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция 21
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Nightrage

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17 май 2025 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

23 окт 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

17 июл 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

6 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

5 апр 2024 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

9 мар 2024 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

11 сен 2022 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

25 фев 2022 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

17 янв 2022 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

22 ноя 2021 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

5 ноя 2021 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

2 ноя 2021 : 		 Новый альбом NIGHTRAGE выйдет зимой

5 сен 2021 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

2 июн 2021 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

29 мар 2021 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

25 май 2020 : 		 NIGHTRAGE отмечают 20-летие

16 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

2 апр 2019 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

9 мар 2019 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

4 фев 2019 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

15 дек 2018 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

8 дек 2018 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

29 ноя 2018 : 		 NIGHTRAGE нашли барабанщика

26 мар 2017 : 		 Новое видео NIGHTRAGE
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Новое видео NIGHTRAGE



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Abyss Rising, новое видео группы NIGHTRAGE, доступно для просмотра ниже.




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