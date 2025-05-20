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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 146
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 58
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Guns N' Roses

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20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES

9 янв 2025 : 		 В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES

10 дек 2024 : 		 GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию

3 ноя 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «У нас есть планы насчет нового материала»

14 окт 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

24 сен 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES обещает новую музыку

27 июл 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

19 июл 2024 : 		 DIZZY REED не хотел быть за кулисами GUNS N' ROSES

16 июн 2024 : 		 DUFF MCKAGAN сказал, что у GUNS N' ROSES есть и новый материал

28 май 2024 : 		 MATT SORUM: «Я благодарен, что был членом GUNS N' ROSES»

23 май 2024 : 		 GUNS N' ROSES работают над новым альбомом

1 апр 2024 : 		 Альбом GUNS N' ROSES войдет в Зал Славы Грэмми

13 мар 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES об AXL'е ROSE: «Я с удовольствием наблюдал за его триумфом в течение последних восьми лет»

10 мар 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет хит GUNS N' ROSES

15 фев 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES о создании альбома "Appetite For Destruction": «Мы хотели, чтобы всё звучало как на нашей репетиции»

26 янв 2024 : 		 IRON HORSE исполняют GUNS N' ROSES

25 янв 2024 : 		 Новое видео GUNS N' ROSES

24 янв 2024 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES 1991 года

16 янв 2024 : 		 GUNS N' ROSES набрали миллиард
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GUNS N' ROSES в Индии



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Видео с выступления с первого за 13 лет концерта GUNS N' ROSES в Индии, который состоялся 17 мая на культовом ипподроме Mahalaxmi Racecourse, Mumbai, доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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20 май 2025
Вашингтон Ирвинг
Был в Индии зимой, понравилось, хочу вернуться на пару недель
20 май 2025
Орион
Вашингтон Ирвинг, расскажи, как жил, чем питался, что тебе там понравилось? Интересно.
20 май 2025
Вашингтон Ирвинг
Орион, были с женой в Дели, поехали на Новый год туда
Про жильё. Есть 2 категории отелей у них - картонка под навесом и дорогие отели международных сетей. Делать нечего, выбрали Мариотт за 250$ за ночь.
Ели там же - я не рискнул есть ничего за пределами отеля, в отеле готовили отлично. Но в новогоднюю ночь рестик был окуппирован танцами, поэтому однажды пришлось делать заказ по телефону, как в кино) И это был единственный случай, когда я разговаривал с индийцем, у которого было нормальное произношение английского, все остальные говорили с очень своеобразным акцентом, в лучшем случае мне понятном на процентов 40.
Что понравилось - необычная среда. Вроде Азия, а вроде с заметным британским влиянием (по понятным причинам). Много красивой архитектуры старой, ради неё хочется вернуться и посмотреть ещё. Люди понравились - все старались помочь. В аэропорту хотелось пить, а автомат с напитками принимал оплату через интернет. У меня что-то он не работал, я не смог купить воды. Через минуту подошел местный парень, и купил нам 2 бутылки воды, вообще взамен ничего не попросив. Мы ему печенье подогнали, которые из Таиланда везли. Одну выпили, другую подарили казахам, у которых была та же проблема. А ещё в аэропорту по всей поверхности лежит ковер, как в гигантской мечети.
Прикольная была анкета на визу - нужно было указывать религиозную принадлежность, данные родителей (а то вдруг у тебя родственники в Пакистане?) и человека, который тебе поможет в Индии, на всякий случай. Я никого не знал, поэтому выдумал человека по имени Джесси... то есть Амит Раджпал.
Воздух только грязноватый, прям жестко, смог везде дикий стоит очень плотный.
Есть и жесткие места с речками-говнотечками, но туда мы не ездили.
20 май 2025
m
mohnatiy
У меня Индия ассоциируется с одним видосом - речка, в которую говновоз сливает говно, и тут же чуть-чуть ниже по течению (метрах буквально в ста) с виду приличный индус умывается водой из речки. Желаю ганзам не подхватить какую заразу. 

















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