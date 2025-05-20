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GUNS N' ROSES в Индии



Видео с выступления с первого за 13 лет концерта GUNS N' ROSES в Индии, который состоялся 17 мая на культовом ипподроме Mahalaxmi Racecourse, Mumbai, доступно ниже.







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