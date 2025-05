сегодня



SLEEP TOKEN первые в США



По сообщению Billboard, четвертая пластинка SLEEP TOKEN, "Even In Arcadia", стала первой в Америке с показателем в 127 000 эквивалентных экземпляров. Пластинка стала самой успешной по количеству единиц прослушивания для любого рок-альбома почти за год и самой успешная для любого хард-рокового альбома за два года.



В чарте Billboard 200 представлены самые популярные альбомы недели в США на основе мультиметрического потребления, измеряемого в эквивалентных единицах альбомов, составленного компанией Luminate. Единицы измерения включают в себя продажи альбомов, альбомы, эквивалентные трекам (TEA), и альбомы, эквивалентные потоковому воспроизведению (SEA). Каждая единица равна одной продаже альбома, или 10 проданным отдельным трекам из альбома, или 3 750 рекламным или 1 250 платным/подписным официальным аудио- и видеопотокам по запросам, полученным от песен из альбома.



Из 127 000 эквивалентных единиц альбома «Even In Arcadia» в первую неделю продажи альбома составили 73 500, SEA — 53 000 и TEA — 500 единиц. По данным Billboard, показатели потокового вещания ознаменовали самую масштабную неделю потокового вещания для хард-рок альбома.



Альбом «Even In Arcadia» был продан в количестве 47 000 виниловых копий, что стало самой значительной недельной выручкой для хард-рок альбома на виниле в современную эпоху (с тех пор как Luminate начал отслеживать продажи в 1991 году) — больше, чем у GHOST «Skeletá», который продался в количестве 44 000 виниловых копий в первую неделю.



В уникальном сотрудничестве со Spotify официальный трек-лист «Even In Arcadia» был представлен в виде серии интригующих головоломок на различных платформах социальных сетей. Этот креативный интерактивный ролик позволил поклонникам погрузиться в процесс разгадывания окончательного трек-листа альбома, что еще больше усилило ожидание выхода пластинки.



По мере того, как будет разворачиваться следующая глава, группа начнет свой первый тур по США — тур «Even In Arcadia» — с остановками в 17 городах этой осенью. Тур «Even In Arcadia», промоутером которого выступает AEG Presents, станет единственным хедлайн-туром SLEEP TOKEN в 2025 году. Группа также выступит на фестивале Louder Than Life в пятницу, 19 сентября.







