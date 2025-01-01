Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 145
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 58
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 145
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 58
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"

17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS

10 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»

10 апр 2025 : 		 TOMMY THAYER выступит с коллегами по KISS

29 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS подтвердил, что KISS выступят без грима

29 мар 2025 : 		 Музыканты KISS соберутся вместе

3 мар 2025 : 		 Вокалист KISS объяснил, почему не все члены простились вместе

27 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «За последний год я понял, что жизнь — это улица с односторонним движением»

22 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «Плохого не помню!»

21 фев 2025 : 		 Золотой сингл KISS

18 фев 2025 : 		 Басист KISS похвалил бывших участников

12 фев 2025 : 		 Выходит раскраска KISS

26 дек 2024 : 		 Стали бы KISS популярными без макияжа?

14 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS станут для всех шоком!»

7 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»

3 дек 2024 : 		 KISS о финальном концерте

28 ноя 2024 : 		 Концертное видео KISS 1992 года

16 ноя 2024 : 		 PAUL STANLEY не исключает новых концертов KISS

11 ноя 2024 : 		 PAUL STANLEY не знал, что делать после финального шоу KISS

17 окт 2024 : 		 PAUL STANLEY о KISS-аватарах

16 окт 2024 : 		 KISS работают над фильмом о финальном туре

1 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от KISS выйдет осенью

19 сен 2024 : 		 Сын вокалиста KISS хвалит KISS

18 сен 2024 : 		 PAUL STANLEY о KISS-аватарах

13 сен 2024 : 		 Фильм о KISS снимет другой режиссер
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"



zoom
GENE SIMMONS в новом интервью прокомментировал намеченную на середину ноября фэн-конвенцию "KISS Army Storms Vegas":

«Люди неправильно понимают, что это за событие. Мероприятие Virgin в ноябре захотели организовать фанаты, армия KISS — они захватят отель. Это не концерт. Никакого грима не будет. Мы обещали, что больше никогда не будем этого делать. Никаких гастролей. Мы просто будем джемовать. На самом деле я даже не знаю, сколько участников там будет. Я знаю, что мы с Полом будем там. Думаю, Tommy тоже придёт, и Bruce может заглянуть. Это неформальная встреча».

На вопрос о том, не будет ли он против, если оригинальные участники KISS Ace Frehley и Peter Criss , Gene ответил:

«Конечно»

После того, как ведущий отметил, что KISS — одна из последних групп его поколения, в которой все участники живы, и что было бы здорово, если бы этим можно было воспользоваться, Simmons ответил:

«Мне нравится ход твоих мыслей, но это мечта, друг мой. Жизнь устроена иначе. Ты можешь привести лошадь к воде, но на этом всё. Я лично пригласил Ace и Peter'a подняться с нами на сцену в Мэдисон Сквер Гарден на последнем концерте KISS. У меня спрашивали: "Почему бы тебе не пригласить их на шоу?" Я пригласил, но они отказались, сказав: "Я хочу это, я хочу то". А я такой: "Этого ты не получишь, но присоединись к нам, чтобы отпраздновать"».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 155





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом