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GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"



GENE SIMMONS в новом интервью прокомментировал намеченную на середину ноября фэн-конвенцию "KISS Army Storms Vegas":



«Люди неправильно понимают, что это за событие. Мероприятие Virgin в ноябре захотели организовать фанаты, армия KISS — они захватят отель. Это не концерт. Никакого грима не будет. Мы обещали, что больше никогда не будем этого делать. Никаких гастролей. Мы просто будем джемовать. На самом деле я даже не знаю, сколько участников там будет. Я знаю, что мы с Полом будем там. Думаю, Tommy тоже придёт, и Bruce может заглянуть. Это неформальная встреча».



На вопрос о том, не будет ли он против, если оригинальные участники KISS Ace Frehley и Peter Criss , Gene ответил:



«Конечно»



После того, как ведущий отметил, что KISS — одна из последних групп его поколения, в которой все участники живы, и что было бы здорово, если бы этим можно было воспользоваться, Simmons ответил:



«Мне нравится ход твоих мыслей, но это мечта, друг мой. Жизнь устроена иначе. Ты можешь привести лошадь к воде, но на этом всё. Я лично пригласил Ace и Peter'a подняться с нами на сцену в Мэдисон Сквер Гарден на последнем концерте KISS. У меня спрашивали: "Почему бы тебе не пригласить их на шоу?" Я пригласил, но они отказались, сказав: "Я хочу это, я хочу то". А я такой: "Этого ты не получишь, но присоединись к нам, чтобы отпраздновать"».







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