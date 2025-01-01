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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 108
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 57
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 31
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Jane's Addiction

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|||| 19 май 2025

DAVE NAVARRO о будущем JANE'S ADDICTION



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DAVE NAVARRO в недавнем интервью спросили, какой для него был худший и лучший концерт JANE'S ADDICTION:

«Среди последних концертов, которые мы дали в прошлом году в Европе с вернувшимся на бас Eric Avery, была пара моих любимых концертов JANE'S ADDICTION за все время. Не было никакой ерунды: никакого реквизита, ничего на сцене. Ни танцев, ни пиро, ни трюков. Только мы вчетвером и несколько цветных лампочек, и мы играли песни, расширяли их и становились в какой-то степени чудаковатыми". Если объединить GRATEFUL DEAD и RADIOHEAD, то там были такие эпизоды - только странные, экспериментальные джемы, которые мы никогда не делали раньше как группа. И все же, если бы вы спросили меня, какой мой концерт был наименее любимым, то это был бы концерт в сентябре прошлого года, в пятницу 13-го, в Бостоне»

Рассказывая о том, почему концерт в Бостоне запомнился ему не по всем причинам, он сказал:

«Я должен выразиться в общих чертах, потому что в этом деле замешаны и другие люди, и все это еще очень болезненно и не урегулировано. На сцене произошла ссора, и вся тяжелая работа, и самоотдача, и сочинительство, и часы, проведенные в студии, и сборы, и уход из дома, и поездки по стране и Европе, и попытки преодолеть мою болезнь — все это оборвалось и навсегда разрушило жизнь группы. И нет никаких шансов на то, что группа когда-нибудь снова будет играть вместе. Я должен сказать, что это мой наименее любимый концерт, не разбрасываясь злобой, не называя имен, не указывая пальцем и не придумывая причин. Я просто скажу, что опыт, предшествовавший этому концерту, когда мы были в Европе и сблизились, действительно, впервые — потому что в нашем возрасте, в 50 и 60 лет, все уже сделали то, что собирались сделать, и мы не соперничали друг с другом — мы сдружились. Не было никаких проблем с эго, просто четверо парней делали отличную музыку, как и в самом начале. На сцене были только мы, а люди сходили с ума. И тот концерт, 13 сентября в Бостоне, положил конец всему этому. И по этой причине это мой самый нелюбимый концерт, который я когда-либо играл.

Я полагаю, что это довольно демократичный способ, знаете ли, вполне двухпартийный. Знаете, настоящая грусть от случившегося — потеря того, что было раньше... Опыт есть, но потенциал для получения такого рода опыта закончился в тот вечер. И поэтому, знаете,.... все как-то так. Такой будет мой ответ».




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