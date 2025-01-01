19 май 2025



Лидер SODOM: «Однажды я вернусь»



TOM ANGELRIPPER в недавнем интервью вновь обсудил свое решение снизить туровую активность. На вопрос о том, сложно ли было его принять, он ответил:



«Да, потому что когда ты делаешь перерыв или прекращаешь что-то, время всегда неудобное, я так считаю. Звукозаписывающая компания сказала мне: "О, ты выпускаешь новый альбом. Ты должен отправиться в турне. Ты должен играть на фестивалях". Я знаю. Но это мое решение. Я работаю над всем производством, я работаю над продвижением нового альбома. Это не проблема. Но я хочу прекратить гастроли на некоторое время. Мне нужно больше времени для моей семьи, для моих хобби, для моих старых добрых друзей или для себя.



Мой врач сказал: "Ты в очень хорошем состоянии для своего возраста, но немного сбавь обороты". И я все еще работаю с группой; я все еще работаю над переизданиями. Я просто хочу больше работать дома. Но я не планирую возвращаться. Я не хочу испытывать никакого давления. Когда я говорю: «Хорошо, я вернусь в апреле 27-го», — я оказываю на себя давление. Я не хочу этого. Может быть... Я не знаю, сколько времени это займет. Я посмотрю, что произойдет. У меня нет никаких планов. Но я уверен, что однажды я вернусь!»







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