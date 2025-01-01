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Buckcherry

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Гитарист BUCKCHERRY: «Мы были одной из последних, если не последней рок-н-ролльной группой, которая получила двойную платину»



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Stevie Dacanay в недавнем интервью спросили, почему их пластинка 2005 года стала дважды платиновой:

«Если бы я знал ответ на этот вопрос, у нас были бы такие песни на каждом альбоме. Думаю, мы были одной из последних, если не последней рок-н-ролльной группой, которая получила двойную платину по продажам. Вскоре после этого стриминг стал дорогой во вселенную. Так что единственными, кто зарабатывал деньги после этого, были звукозаписывающие компании. Артист больше не был частью этого уравнения. Клипы стали просто убыточными, рекламой для живого выступления. Так что мы записываем альбомы - артисты записывают альбомы и выпускают видео... Теперь они выпускают только синглы и видео, и это просто реклама, чтобы люди пришли посмотреть на живое шоу. По крайней мере, рок-группы точно. И контракты на запись тоже отражают это. [Раньше группы подписывали контракты на сумму от 500 000 долларов, а теперь - гораздо меньше, если их вообще подписывают».

Отвечая на вопрос о том, есть ли у BUCKCHERRY в США фанбаза, состоящая из представителей разных поколений, которые приходят на концерты группы, он сказал:

«Ну, если брать рок-аудитория — вы можете встретить разные отзывы. 'Рок мертв'. Однако куда бы я ни пошел, везде есть любители рока. Я к тому, что если посмотреть на кантри-музыку, то все они ушли именно туда. Я полагаю, что кантри-музыка теперь полностью состоит из рока. Но молодежи стало намного меньше. Однако это только на наших концертах. Мы группа постарше, так что — не знаю — может быть, есть более молодые группы, у которых большая, молодая аудитория. Не знаю. За последние несколько лет мы заметили, что к нам приходит больше молодых людей. Но, да, во многом это наши основные фанаты».




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