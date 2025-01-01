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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 108
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 57
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 31
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Linkin Park

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|||| 19 май 2025

Лидер LINKIN PARK: «С METALLICA был один из трех лучших наших туров»



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MIKE SHINODA в интервью "Drink Champs" вспомнил о совместных гастролях с METALLICA s 2003 году:

«Это был один из наших лучших туров. Мы поехали с ними на гастроли. Мы дали с ними много концертов, но в своё время мы провели с ними целый летний тур, и это была тройка лучших туров, которые мы проводили с кем-либо. Мы провели с ними всё лето в туре. Это было в эпоху, когда только-только закончился "ню-метал". Все рэп-рок-группы пропали, всё это подошло к концу. В туре были METALLICA, LIMP BIZKIT, мы, DEFTONES и MUDVAYNE. И поскольку мы были в середине списка, казалось, что мы немного отстаём, но это было не так. Мы знали, что у нас масштабное шоу, и мы были в ударе. Мы ощущали себя великолепно. И фанаты любили нашу музыку. И на каждом из этих концертов мы выходили на сцену и зажигали. Это было очень весело. И это необычно для фанатов METALLICA.

Не знаю, известно ли вам это, но фанаты METALLICA могут быть очень грубыми с артистами, играющими на разогреве. Это очень распространённая ситуация на их концертах — их фанаты появляются, поворачиваются спиной к сцене и выставляют средний палец вверх, и они бросают пиво на сцену, пока выступают группы разогрева. А у нас ничего подобного не было. Это было невероятно. Они так с нами не поступили».




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