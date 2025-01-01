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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 108
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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 108
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 57
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 31
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
[= ||| все новости группы



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Volbeat

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19 май 2025 : 		 Вокалист VOLBEAT представляет новый альбом

16 май 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 апр 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

21 мар 2025 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT: «С нетерпением жду всего, что принесет будущее!»

7 мар 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 янв 2025 : 		 VOLBEAT завершили работу над альбомом

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 сен 2024 : 		 VOLBEAT готовы к записи

14 сен 2024 : 		 Виски от VOLBEAT

4 июл 2024 : 		 У VOLBEAT есть песни для нового альбома

6 апр 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

17 фев 2024 : 		 VOLBEAT работают над новым материалом

14 окт 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»

20 сен 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT готовится к операции

26 авг 2023 : 		 VOLBEAT планируют альбом на 2024

20 авг 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Неожиданно мы остались втроём»

16 июл 2023 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 июн 2023 : 		 VOLBEAT разогрели METALLICA

16 июн 2023 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT — об уходе из команды

13 июн 2023 : 		 VOLBEAT выступили с новым гитаристом

8 июн 2023 : 		 Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде

5 июн 2023 : 		 VOLBEAT расстались с гитаристом

6 май 2023 : 		 Юбилейный винил от VOLBEAT

17 дек 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

9 ноя 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

20 окт 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT
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|||| 19 май 2025

Вокалист VOLBEAT представляет новый альбом



zoom
MICHAEL POULSEN записал видео, в котором представляет новую работу VOLBEAT "God Of Angels Trust"




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