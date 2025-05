сегодня



Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND



Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND, которое состоялось 15 мая в Fallsview Casino, Niagara Falls, Ontario, Canada, доступно для просмотра ниже:



* Deuce (KISS cover)

* Shout It Out Loud (KISS cover)

* Charisma (KISS cover)

* Are You Ready (Gene Simmons song)

* I Love It Loud (KISS cover)

* War Machine (KISS cover)

* House Of Pain (VAN HALEN cover)

* Parasite (KISS cover)

* Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)

Guitar & Drum Solo

* Spit / Whole Lotta Love

* Cold Gin (KISS cover)

* Bad Reputation (THIN LIZZY cover)

* Christine Sixteen (KISS cover)

* Calling Dr. Love (KISS cover)

* Rock And Roll All Nite (KISS cover)







