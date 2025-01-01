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*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 57
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 30
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Gene Simmons

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19 май 2025 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND

7 май 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS отыграл первое шоу в 2025

29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a
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Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND



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Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND, которое состоялось 15 мая в Fallsview Casino, Niagara Falls, Ontario, Canada, доступно для просмотра ниже:

* Deuce (KISS cover)
* Shout It Out Loud (KISS cover)
* Charisma (KISS cover)
* Are You Ready (Gene Simmons song)
* I Love It Loud (KISS cover)
* War Machine (KISS cover)
* House Of Pain (VAN HALEN cover)
* Parasite (KISS cover)
* Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)
Guitar & Drum Solo
* Spit / Whole Lotta Love
* Cold Gin (KISS cover)
* Bad Reputation (THIN LIZZY cover)
* Christine Sixteen (KISS cover)
* Calling Dr. Love (KISS cover)
* Rock And Roll All Nite (KISS cover)




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