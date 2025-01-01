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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 98
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 57
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 30
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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Mudvayne

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19 май 2025 : 		 MUDVAYNE на ALCHEMY RECORDINGS

17 сен 2024 : 		 Гитарист MUDVAYNE выбывает из тура

26 авг 2024 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

22 июл 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Готов выпускать только что-то ох..ое!»

6 июл 2024 : 		 Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий

6 апр 2024 : 		 Какой будет новая музыка MUDVAYNE?

26 янв 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Все современные группы на одно лицо»

28 окт 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о новой музыке: «Это нечто особенное!»

24 сен 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о втором гитаристе на концертах

29 авг 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE против подкладок

12 авг 2023 : 		 У MUDVAYNE есть четыре

9 авг 2023 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

24 июл 2023 : 		 MUDVAYNE в 4К

22 июл 2023 : 		 MUDVAYNE открыли тур

16 апр 2023 : 		 MUDVAYNE готовят что-то новое

8 сен 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE хотел бы написать что-то новое

26 авг 2022 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE

20 авг 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

10 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья

1 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о падении

29 июл 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

1 фев 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»

8 янв 2022 : 		 Drum-cam от MUDVAYNE

22 ноя 2021 : 		 Рассказ о выступлении MUDVAYNE

18 окт 2021 : 		 MUDVAYNE выступили на AFTERSHOCK
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|||| сегодня

MUDVAYNE на ALCHEMY RECORDINGS



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MUDVAYNE заключили контракт с лейблом ALCHEMY RECORDINGS, созданным Dino Paredes, ранее работавшим в American Recordings и Danny Wimmer, основателем Danny Wimmer Presents. Ранее на лейбл были подписаны STAIND и CHEVELLE.




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