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Tarja Turunen

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16 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN
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TARJA TURUNEN не скучает по NIGHTWISH



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TARJA TURUNEN в недавнем интервью спросили, скучает ли она по временам в NIGHTWISH:

«Вообще-то нет. Не скучаю. Потому что музыка живёт в моём сердце. И так будет продолжаться вечно. Но по поводу всего остального — нет. Я могу сказать "к сожалению", в некотором смысле. Я провела почти девять лет с группой. Последние 20 лет я выступаю сольно. Так что я не так уж долго была в NIGHTWISH. Мы вместе записывали отличные альбомы. Мы создавали отличную музыку вместе, но мы не были счастливы, должна признаться.

Вот в чём дело: счастье для меня — это самое главное. Сейчас я работаю с другими людьми и хочу, чтобы все были счастливы рядом со мной. Это очень важно, потому что если вы не будете счастливыми в жизни, не будете иметь возможности быть счастливым и ощущать счастье, это плохо... Музыка — это эмоции, и они начинают съедать вас. Вам нужно найти любовь внутри себя. Для меня первой любовью в моей жизни была музыка. И если я не могу выразить себя по-настоящему, с той любовью, которая есть во мне, это нехорошо. Я буду ощущать себя не в своей тарелке».

На вопрос о том, планирует ли она выпустить новый альбом, она ответила:

«На самом деле мы понемногу начинаем работу над новой пластинкой. Конечно, сейчас мне предстоит ещё много гастролей — до сентября я буду в разъездах. Мне нужно написать тексты для альбома. Я начну писать их в сентябре, и в это же время начнётся запись альбома. Мы уже провели подготовительную работу, так что песни уже готовы. Да, всё движется. Я очень взволнована. Надеюсь, вам понравится моя работа, потому что я думаю, что это очень хороший альбом».




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