сегодня



HALESTORM исполнили пять новых песен



В рамках выступления на фестивале Welcome To Rockville, HALESTORM представили публике пять новых композиций:



01. Fallen Star (live debut)

02. Mz. Hyde

03. WATCH OUT! (live debut)

04. Uncomfortable

05. Darkness Always Wins (full-band live debut)

06. Rain Your Blood On Me (live debut)

07. Freak Like Me

08. Drum Solo

09. I Miss The Misery

10. Love Bites (So Do I)

11. Everest (live debut)











+0 -0



просмотров: 59