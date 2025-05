сегодня



SCOTT IAN, DANNY LILKER And JAMEY JASTA исполнили S.O.D.



STORMBREEDERS OF DEATH, трибьют-проект группе STORMTROOPERS OF DEATH (S.O.D.), выступил в рамках Milwaukee Metal Fest 16 мая в The Rave / Eagles Club, Milwaukee, Wisconsin. В состав команды входили два оригинальных участника STORMTROOPERS OF DEATH Scott Ian и Danny Lilker, а также вокалист HATEBREED Jamey Jasta и Revel Ian:



01. March Of The S.O.D.

02. Sargent "D" And The S.O.D.

03. Kill Yourself

04. Milano Mosh

05. Speak English Or Die

06. Chromatic Death

07. World Peace (CRO‐MAGS cover)

08. Freddy Krueger

09. Milk

10. Pussywhipped

11. Fist Banging Mania

12. Perseverance (HATEBREED song)

13. Fuck The Middle East

14. Victim In Pain (AGNOSTIC FRONT cover)

15. Ballad Of Jimi Hendrix

16. Ballad Of Jimi Hendrix

17. Ballad Of Jimi Hendrix

18. Diamonds And Rust

19. Anti-Procrastination Song

20. Anti-Procrastination Song

21. United Forces















+0 -0



просмотров: 24