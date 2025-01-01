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VIVIAN CAMPBELL выступил с DEF LEPPARD



VIVIAN CAMPBELL впервые за 8 месяцев выступил с DEF LEPPARD 15 мая в Coliseo José Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Rico:



01. Rock! Rock! (Till You Drop)

02. Rocket

03. Let's Get Rocked

04. Foolin'

05. Armageddon It

06. Animal

07. Love Bites

08. Just Like '73

09. Let It Go

10. Take What You Want

11. Die Hard The Hunter

12. This Guitar

13. Two Steps Behind

14. Bringin' On The Heartbreak

15. Switch 625

16. Rock Of Ages

17. Photograph



Encore:



18. Hysteria

19. Pour Some Sugar On Me







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