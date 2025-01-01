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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 43
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Def Leppard

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VIVIAN CAMPBELL выступил с DEF LEPPARD



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VIVIAN CAMPBELL впервые за 8 месяцев выступил с DEF LEPPARD 15 мая в Coliseo José Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Rico:

01. Rock! Rock! (Till You Drop)
02. Rocket
03. Let's Get Rocked
04. Foolin'
05. Armageddon It
06. Animal
07. Love Bites
08. Just Like '73
09. Let It Go
10. Take What You Want
11. Die Hard The Hunter
12. This Guitar
13. Two Steps Behind
14. Bringin' On The Heartbreak
15. Switch 625
16. Rock Of Ages
17. Photograph

Encore:

18. Hysteria
19. Pour Some Sugar On Me




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